Gonzalo Bernardos anticipa lo que pasará en junio: afectará a muchos españoles

El popular economista Gonzalo Bernardos, conocido por sus múltiples apariciones en programas de televisión como La Sexta Xplica, ha vaticinado lo que ocurrirá en la economía en el próximo mes de junio y que afectará a multitud de españoles.

En un evento organizado por los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) y recogido por el portal Idealista, el experto ha anticipado que "el crecimiento de la Eurozona en 2024 no será nada satisfactorio" y que "en España sólo creceremos un 1,2% porque no aprovechamos los fondos Next Generation".

Pese a todo, Bernardos ha augurado que "la recesión económica se acabará en junio de 2024". Y más buenas noticias: "En 2025 la economía crecerá y los tipos estarán entre el 2% y el 3%, siempre y cuando la banca cumpla".

En cualquier caso, ha subrayado que "lo peor que le puede pasar al sector inmobiliario es que suban tipos de interés y los bancos recorten crédito".

Bernardos ha explicado en su canal de YouTube que el primer semestre será peor que el segundo porque en el segundo espera que se empiecen a notar las bajadas de los tipos de interés del BCE.

"Pero no podemos decir que habrá la alegría en el consumo de 23 y del 22. No obstante, cuidado. Para los que sois trabajadores y tenéis un trabajo por cuenta ajena la alegría que vais a tener es que vais a ganar poder adquisitivo porque lo que os subirán será superior a la inflación", ha explicado.

"Pero, en cambio, las empresas y los autónomos no lo van a pasar bien. Tampoco horroroso, tampoco vamos a tener crisis. Que a nadie le cunda el pesimismo, esto va a ser un paréntesis. Las bajadas de de tipos de interés que debe haber en 2024 y 2025 harán que 2025 sea mejor que el 2024. Y, sobre todo, recordad nosotros en 2024 seremos de los que más creceremos en la zona euro", ha garantizado.