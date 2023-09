Intentan entrar a la casa de Roma donde pasaron el Erasmus y les pasa todo esto

Ir de Erasmus es una experiencia que marca mucho, de ahí la emoción de @aleixpress y de sus amigas al volver a la casa de Roma (Italia) donde pasaron este periodo que durante la etapa universitaria.

Después de tocar al timbre y explicarle a la persona que vive ahí la historia, la actual inquilina les abre la puerta y suben a la vivienda donde pasaron unos meses. "Llorando muy fuerte", reza el enunciado del vídeo.

A lágrima viva han ido paseando por las estancias de la casa: habitaciones, salón, cocina... "Lo conseguimos", dicen después todos juntos mirando a un espejo. En los comentarios muchos han entendido la emoción del momento y han compartido vivencia similares.

"Mi Erasmus en Roma fue en el 95-96 (hace poco), el año pasado me fotografié con mis hijos en donde vivía. Entiendo perfectamente la emoción", dice uno. "ME MEOOO VILLA MANZONI con la señora Anna, he vivido en este piso el semestre pasado de Erasmus jajajaja", comenta otra que ha vivido en el mismo sitio.