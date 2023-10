Juan Eslava Galán: "Los europeos hemos dejado de tener hijos, ahora tenemos perros y gatos"

Juan Eslava Galán (Jaén, 1948) se ha atrevido con el descubrimiento de América, con los nazis, con la Guerra Civil española, con La Reconquista y ahora con la Revolución Francesa, un periodo que, reconoce, llevaba tiempo queriendo tocar.

Con La Revolución Francesa contada para escépticos, el autor se sumerge en uno de los periodos más importantes de la historia ya que, como explica, "es fundamental para entender el mundo moderno".

En un patio del hotel Hospes, en plena Puerta de Alcalá de Madrid, el autor recibe a El HuffPost en un calurosísimo martes de octubre. Sin perder su sentido del humor habitual y con su forma pausada de hablar, Eslava Galán explica la actualidad recuperando algunas de las ideas de la Revolución Francesa.

Portada del libro de Juan Eslava Galán, 'La Revolución Francesa contada para escépticos'. PLANETA

- ¿Por qué ha elegido este periodo?

Porque es fundamental para entender el mundo moderno. Lo que me extraña es no haberlo escogido antes.

- ¿Quiénes serían los Rosseau y Voltaire españoles?

Sabater. La historia de Sabater y de otros intelectuales como Sabater que han tenido la claridad de ideas y la siguen teniendo.

- ¿Cuál es el mayor tópico que se ha encontrado sobre la Revolución Francesa?

El tópico siempre está en la sangre y en la guillotina que parece que parece que todo eso fue gratuito.

- ¿Qué queda de la Revolución francesa?

Nos queda lo fundamental. Antes de la Revolución Francesa era el Antiguo Régimen, donde había una minoría de aristócratas que era los que tenían todos los derechos y no tenían obligaciones y luego había una inmensa mayoría que era el pueblo que prácticamente carecía de derechos. La Revolución Francesa suprime el Antiguo Régimen y declara que todos somos ciudadanos desde el nacimiento. Occidente tal y como ahora lo conocemos, con democracia, etc, tiene la base en la la Revolución Francesa.

- ¿Por qué no pasó lo mismo en España?

Aquí hubo un conato revolucionario que fue el Motín de Esquilache pero no cuajó. En Francia había motivos para que cuajase. Por una parte, París estaba súper poblado y había hambruna, provocada por las malas cosechas por culpa de un volcán que estalló en Islandia. Por otra parte, la deuda pública, que era inmensa, porque el rey de Francia se había implicado mucho en la independencia de las provincias americanas.

- Podemos llega a la política española con el mantra de que en España faltó una guillotina.

Obviamente es una exageración. La guillotina en Francia tiene una explicación. La Revolución, de pronto, cuenta con una cantidad tremenda de enemigos que son todos los países que rodean Francia son monarquías y están en contra de la Revolución y forman ejércitos para invadir Francia y acabar con la Revolución. Los revolucionarios se sienten acosados por ese peligro y por los antirrevolucionarios que hay dentro de Francia, que son los nobles, que era mucha más gente de la que parece y el estamento eclesial. En defensa porque nos van a invadir los de fuera se defienden de los de dentro guillotinándolos, y tiene una explicación histórica en este momento.

Juan Eslava Galán JAVIER OCANA

- ¿Por qué cree que Podemos lo usó en sus inicios?

Verás tú, en Podemos fallaba mucho la cultura y le sigue fallando. Son gente muy inculta y entonces sólo se han quedado con la guillotina porque se han quedado en las películas y realmente no saben de historia.

- Está de acuerdo con la tesis de que todas las revoluciones acaban en una dictadura.

Necesariamente todas no pero muchas sí. Al final hace falta un hombre fuerte que domine el caos revolucionario y casi siempre de ser hombre fuerte a ser dictador va muy poco, ahí tenemos los ejemplos de ciertas repúblicas sudamericanas. Uno empieza siendo un líder revolucionario y acaba siendo un dictador sangriento peor que el que ha derrocado.

- Parece algo muy varonil esto de convertirse en dictador, muy de hombres.

Es porque no dan con la forma de gobierno. En la Revolución Francesa ellos tienen claro que el poder tiene que residir en el pueblo y si el poder reside en el pueblo tendrá que ser en la Asamblea y sobre el Gobierno no se ponen de acuerdo. Siempre tiene que salir un hombre fuerte de esa Asamblea que sea el que dirige la política. Usan distintas combinaciones y creen que la más sabia va a ser el Directorio, ven que tampoco funciona y finalmente Napoleón da un golpe en la mesa y dice “yo”. Ahí se achantaron todos y como Napoleón era tan inmenso como genio, les pareció normal que un tirano, porque al final era un tirano, fuese el heredero de la Revolución Francesa.

- ¿La Revolución Francesa dejó más cosas positivas o negativas?

Positivas desde todos los puntos de vista. Si quitamos un poco las escenas de sangre la Revolución Francesa acabó con el Antiguo Régimen, acabó con una injusticia. La aristocracia vivía divinamente a costa de la sangre del obrero, la Revolución Francesa no sólo fue importante, sigue siendo importante para todos los países occidentales, que somos sus herederos.

- Después de la Revolución francesa llega la invasión de España y la Guerra de la Independencia, los ya entrados en canas como Pérez- Reverte defienden que mejor nos hubiese ido con los franceses.

Hay que distinguir, a nosotros nos invade Francia el pueblo español se revela contra esa invasión. Los que nos invaden vienen con la Ilustración, pero lo que el pueblo veía era que habían saqueado la Iglesia, que habían robado el ganado y que se habían llevado a la moza. Muy legítimamente el pueblo español se levanta contra las tropas de Napoleón. El mejor rey que hemos tenido nunca ha sido José I, lo que pasa que era el rey invasor pero era un hombre cargado de buenas intenciones y de buenos proyectos para arreglar el pueblo español.

- Si las Juntas no hubieran ganado la guerra contra los afrancesados, ¿España hubiera avanzado hacia el liberalismo de forma más rápida y menos convulsa?

Sí. Si no se hubiese dado la desgraciada circunstancia de la invasión francesa, sin duda alguna los liberales habrían tenido más importancia en España, los afrancesados que se tuvieron que ir al extranjero habría sido un germen de arreglo de muchas cosas. Nos perjudicó doblemente la invasión napoleónica, no sólo por el destrozo que hicieron, también porque eso desprestigió a los afrancesados que eran los liberales españoles.

- ¿Nos hubiéramos librado de las dictaduras del siglo XX?

Eso ya es llevarlo demasiado lejos. No se puede relacionar desde el siglo XIX el asunto. Se va gestando. La izquierda y la derecha ya sabes que se llaman así por cómo se situaban en la Asamblea francesa pero sería demasiado lejos llevarlo al siglo XX.

- ¿España sería un país con mayor tradición democrática y laica?

España ha tenido que hacer su propia revolución laica, que está todavía por hacer, por cierto. La Revolución Francesa se apropió de los bienes de la Iglesia, nacionalizó a la mitad de los curas. En España desgraciadamente hay ciertos cabos sueltos que están por hacer: la Iglesia no paga impuestos. La Iglesia sigue siendo un estamento privilegiado y en lugar de quitarle esos privilegios se los otorgamos a muchas religiones que no tienen nada que ver con nosotros, lo cual es una de las mayores estupideces que se le podría ocurrir a un gobierno.

- ¿Esta Europa en decadencia?

Absolutamente. Los europeos hemos dejado de tener hijos, ahora tenemos perros y gatos. La población está en franca recesión, sin embargo, llegan más oleadas de extranjeros que se instalan aquí, sobre todo musulmanes, cuando pase un cierto tiempo... El islam es incompatible con la democracia, con la Declaración de Derechos Humanos. Cuando pase un tiempo, votando, como dijo un líder argelino “conquistaremos Europa con los vientres de nuestras mujeres”. Eso es absolutamente cierto. Llegará un momento en que la minoría musulmana será mayoría y democráticamente podrán dictar las leyes de acuerdo con el islam.

- En las últimas leyes educativas, ¿Crees que se mantienen los valores educativos de la ilustración y la Revolución francesa? ¿O de prima más el "hacer" que el "comprender"?

No se mantiene nada. La educación en España es un absoluto desastre. Estamos en manos de políticos incompetentes. Piensa una cosa, la educación es una cosecha que tú siembras para recoger a los 20 años y los políticos españoles sólo se preocupan de ganar las siguientes elecciones, nunca piensan en términos de 20 años. La educación es un auténtico desastre, un caos.

- Vamos que cree que no queda nada.

La única solución de la educación es que las familias se preocupen de buscarle algún acomodo educativo a los hijos. La educación estatal se ha convertido en un caos, en contra de los educadores, porque tenemos la mejor promoción de educadores que hemos tenido nunca.

- ¿Se ha perdido la influencia de la educación francesa en España?

En mi generación estudiamos francés y es lógico que ahora se estudie inglés, pero ese no es el problema. El problema es que las virtudes como el esfuerzo, la capacitación, que las notas dependan del esfuerzo del alumno, todo eso se ha perdido. Ahora todo se regala y estamos en una educación que parece dictada por el enemigo y es porque los políticos, que no son nada cultos, les importa poco la educación, ellos quieren ganar las próximas elecciones.

- No cree que eso de que “ahora todo se regala” y “ya no se esfuerzan” no es algo que a usted le diría su padre, como a mi padre se lo dijo el suyo. Las generaciones anteriores ven a las generaciones siguientes como más flojas.

Efectivamente. Desde los griegos. Hay unos párrafos de un autor griego que dice “a dónde va a ir la juventud, esto es un desastre”. Cada generación censura a la siguiente porque se esfuerza poco, pero yo he sido profesor más de media vida y entonces sé de lo que hablo. Sé de la degeneración que ha habido dentro de la educación pública.

- Sabe que es recurrente el meme de odiar a Francia entre los jóvenes, de donde cree que puede venir.

No lo sabía. Nosotros tenemos muchísimo que aprender de Francia. Francia, sobre todo desde el siglo XVIII ha iluminado el pensamiento europeo. Odiar a Francia me parece del género estúpido, como odiar a cualquier país. Una vez le preguntaron a Churchill: ¿usted qué opina de los franceses? Y él contestó, no sé no los conozco a todos.

- ¿Quién defiende mejor en la actualidad los valores ideales de la Revolución: la izquierda o la derecha?

Tengo mis dudas. Me da la impresión de que la izquierda se ha quedado con la superficie y no ha profundizado. Estamos creando una especie de falsa aristocracia de gente que no sabe nada pero que ocupan puestos aristocráticos, lo que era la antigua aristocracia. Para ser barrendero en un pueblo necesitas tener certificado de estudios primarios, para ir a un parlamento nuestro no te piden nada, sólo que te presente tu partido.

- ¿La próxima Revolución será contra los ricos?

No lo creo. Los ricos de entonces no trabajaban, simplemente explotaban al pueblo. Ahora los ricos verdaderos se hartan de trabajar y muchos de ellos proceden del pueblo. Son el propio pueblo que ahora tiene acceso a las riquezas, si espabilan y son inteligentes, entonces no creo que se haga nunca una revolución contra los ricos porque los propios ricos proceden del pueblo.