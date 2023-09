Le acusan de avergonzarse de ser peruana y al ver el revuelo montado tiene que salir a explicarse

La usuaria de TikTok @manifestingbella ha publicado un vídeo contestando a un seguidor que le ha preguntado si se avergüenza de ser peruana, ya que en uno de sus vídeo "siempre" niega serlo.

Para argumentar sus palabras, la joven ha empezado señalando que su padre es peruano y su madre filipina y que, "evidentemente", no se avergüenza de sus raíces porque forman parte de ella.

Sin embargo, ha aclarado que lo que ocurre es que se siente "más identificada" con una cultura que con otra: "Me siento más filipina porque he crecido con mi madre y la conozco mucho más que la peruana".

A continuación, ha señalado que "esto no tiene nada de malo", ya que "es simplemente" su historia. Concretamente sobre la peruana, ha insistido en que no sabe mucho de ella, por eso no "conecta".

Por todo ello, ha explicado que cuando le dicen que es 100% peruana, lo niega. En respuesta, muchos internautas con raíces diversas se han sentido identificados con la joven.

Es por eso que el vídeo ha recopilado casi 92.000 'me gusta' y cerca de dos millones y medio de reproducciones.