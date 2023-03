Se lleva más de 7.000 'me gusta' con su respuesta a Bertín Osborne: "En vuestra casa y punto"

El cantante Bertín Osborne está en boca de todos en las últimas horas tras el indignado vídeo que subió a su cuenta de Instagram cargando contra una profesora que defendía que las familias han cambiado y que, por eso, no se debe ya celebrar el Día del Padre.

Las reacciones han sido múltiples, pero en Twitter hay una contestación razonada que está destacando sobre las demás. La firma la usuaria @leslieyyyy, que señala: "Bueno es que imagínate dedicar tres horas de clase a hacer un regalo por el día del padre estando el tuyo muerto o algo así…"

"Es que no sé dónde le veis lo demencial a celebrar estas cosas vosotros en vuestra casa y punto", ha agregado. Ante el revuelo provocado por su tuit, la usuaria ha afeado que Bertín Osborne "en esto obviamente no ha pensado ni por un segundo": "Estaba al borde de la embolia con la simple idea de dos lesbianas teniendo un hijo".

La usuaria ha matizado que piensa exactamente sobre el Día de la Madre: "Hay gente diciendo que ellos no tenían padre o madre y les daba igual, pero también mucha gente contando que lo pasaban horrible porque gestionaban la ausencia de otra forma o la pérdida era más reciente, no es tan complicado de entender que hay niños que lo pueden pasar mal".

Además, ha respondido a quienes critican a la "generación de cristal": "Es lícito que a un niño le duela la ausencia de su padre/madre en un día que literalmente se lo recuerda".

"La generación de hierro de piedra de cemento armado sois vosotros afectados por querer llamarle 'día de la persona especial", ha subrayado.

Otro de los mensajes que más repercusión está teniendo en Twitter es el de @Ganelreinaa, quien ha contado su experiencia con estos días: "Dos semanas después de que se muriese mi madre nos pusieron a hacer el regalo para el día de la madre durante tres horas en sexto de Primaria (once años)".

"Me acuerdo preguntar: 'Profe, y yo que hago?' Me dijo que ayudase a otros con sus regalos... Celebrad vuestras mierdas en casa, que no sabéis qué vive nadie", concluye.