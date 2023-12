Lola Dueñas deja bien claro lo que piensa de España ahora que ha vivido en París y en Lisboa

La actriz Lola Dueñas ha dejado bien claro qué piensa ahora de España, tras haber vivido primero en París y luego en Portugal.

"Después de viajar y vivir fuera, he llegado a una conclusión: como me decía mi padre justo antes de morir, lo mejor de lo mejor es España. Ganamos a nuestros vecinos por goleada", ha asegurado en una entrevista en El Mundo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En esa misma conversación, la actriz señala que, en cualquier caso sí hay algo que le inquieta de España: "La violencia que noto".

"Me preocupa la violencia y la falta de cabeza. No entiendo cómo puede haber gente que no ha avanzado nada. Veo a gente joven que no saben nada de lo que pasó aquí decir según qué cosas y me asusto. Aunque a veces me alivia escucharles", asegura.

Y deja un contundente recado político: "A la extrema derecha hay que dejarla hablar porque se hunden ellos solos en cuanto abren la boca... Pero no hay nada como España. Y no es una opinión, lo sé".