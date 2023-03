El momento 'tierra trágame' de Jessica Goicoechea: "Le vomité encima" 

La influencer y empresaria Jessica Goicoechea ha contado en Martínez y Hermanos el momento 'Tierra trágame' que vivió en una fiesta cuando le vomitó encima a un chico con el que estaba hablando y con su amiga.

Ha contado que fue con la amiga en cuestión a tomarse "una copita" que ella pensaba que le había sentado "genial": "De verdad que no tenía ningún síntoma de 'esto me está sentando regulinchi'. Todo genial, todo en orden".

En el local en el que estaba con su amiga estaba "el típico chico que todas las chicas le iban detrás cuando iba al colegio": "Me lo encontré, se me acercó a hablar, qué tal. Hablando una conversación normal y de repente a media conversación, sin comerlo ni beberlo, me salió el vómito y le vomité encima".

"Te lo juro que era muy inesperado. No me encontraba mal, estaba perfectamente hablando, teniendo una conversación normal y corriente y en medio de la conversación hice 'buah' y le vomité encima", ha proseguido.

Como tenía a su amiga al lado optó por apoyarse en ella y abrazarla para seguir vomitando: "Yo no tenía ningún problema con él. Fue todo muy inesperado". Para acabar ha confesado que huyó de ahí sin mirar atrás.

"Potaste a él, potaste a tu amiga y dijiste: 'adiós, gracias a todos'", ha sentenciado Dani Martínez.