Muestra cómo ha aparcado el coche blanco: la Policía considera que está bien y nadie entiende nada

Cuando un coche aparcar mal provoca la indignación absoluta de otros muchos conductores, que lo único que desean es que la Policía lo vea para que se lleve una buena multa.

Pero hay un caso que está tomando gran notoriedad en las últimas horas y en las que la historia no tuvo ese feliz final soñado por todos: un vehículo estaba, supuestamente, mal aparcado, pero los agentes llegaron al lugar y decidieron no hacer nada.

La historia la ha compartido la usuaria @IshouldElena, que ha escrito: "¿Veis el coche blanco? Pues según el policía local que vino a multarlo no está metido en el vado ni un palmo".

"Y si no podemos sacar el coche la culpa es nuestra por tener un vado tan pequeño. Hay que coger metros de sobra para que la gente puede pasarse medio culo", ha añadido.

La usuaria ha acompañado la imagen con una foto tomada desde arriba y en la que se ve cómo el coche blanco mete toda la parte trasera, desde las ruedas hasta el final, en la zona en la que no se puede estacionar, por lo que impide completamente que nadie pueda salir del garaje.

"Fue ayer domingo y por suerte sólo fue una perdida de tiempo, pero esto nos pasa constantemente. Si te fijas el negro también se mete en el vado teniendo detrás todo el sitio del mundo. A veces para sacar o meter el coche se suda sangre, otras, directamente, es imposible", ha escrito la usuaria en otro mensaje.

Entre las reacciones en vista de la situación, una persona propone: "Igual podéis solicitar (o incluso poner por vuestra cuenta) unas isletas de hormigón de estas…". Otro señala: "A mí me multaron en un vado por 2 o 3 cm, me encontré al urbano en cuclillas sacando la foto para que se viese que estaba dentro. Debe depender de quién te toca o de quién denuncia. En este caso el dueño de una empresa.. Con un vado de 5 metros que decía que no podían entrar...".

Y otro más: "En Valencia, al menos, te da igual que pagues más metros de vado. La gente aparca, invade la zona amarilla, bajan y miran que no taponen la puerta del garaje. Pero oiga, que yo no salgo recto. Tengo que girar. Y el policía te dice que haciendo muchas maniobras puedes salir".