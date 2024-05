Nacho Duato saca los colores a España: dice que es el único país de Europa que no tiene esto

El bailarín Nacho Duato ha estado en el programa Culturas 2 y ha hablado del papel que desempeña la danza en España. La presentadora Tània Sarrias ha querido saber si "es importante que la danza se abra camino entre otros públicos" o si es importante que el público "se abra más a la danza".

Ha señalado Duato que es importante que el país se tome en serio la danza: "Tu sabes que en nuestra Constitución no hay ni una palabra. La palabra danza, ballet, coreógrafo o bailarín no existe en nuestra Constitución".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"No lo sabía eso", ha dicho la presentadora. "No lo sabe nadie", ha apostillado el bailarín. "Si vas a la Constitución francesa está la palabra 'chorégraphe', 'danseur'... es decir, existe en la Constitución francesa, la que me he leído, la de nuestros vecinos... pero por eso está la Ópera de París y nosotros no tenemos una Ópera de Madrid", ha añadido.

Ha proseguido Duato diciendo que "somos el único país de Europa que no tiene una compañía estable en un teatro ni de danza, ni de ópera ni de teatro dramático": "Eso lo digo siempre, la gente como no se impresiona porque al no saber de lo que hablas".

La periodista ha hecho hincapié en que el dato de la Constitución es chocante y el bailarín ha apostillado que sí se habla en la Constitución de gastronomía, de artesanía, de folclore pero, por el contrario, no existe la palabra coreógrafo y ni siquiera bailarín: "Imagínate que no existiera la palabra periodismo".