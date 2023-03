Pregunta a su abuela qué opina de que sea una persona trans y la respuesta enamora a los usuarios

Se llama Bruno León y es una persona trans. Como bien le explica a su abuela en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok (@bruno.leon_), nació, biológicamente hablando, con género femenino, pero se siente identificado con el masculino, por lo que hace un tiempo decidió llevar a cabo su proceso de transformación.

"¿A ti te da igual que yo antes fuera una chica? A mí me daba miedo decírtelo por si me dejabas de querer", le empieza diciendo el tiktoker a su abuela. Y ella, a pesar de su elevada edad, le contesta así de clara: "A mi me da igual. Te quiero lo mismo. Yo pienso que un hijo es un hijo y un nieto es un nieto, sea como sea".

La señora, incluso, asegura que su condición "no es un defecto" y que lo que le interesa es su felicidad. Al hilo del tema, y tras las palabras de Bruno, la mujer señala que no le da "ninguna vergüenza" que su nieto sea una persona trans. "Lo digo con orgullo", añade.

"Antes eras mi Irene y ahora eres mi Bruno. Ya está", dice relajada. No obstante, admite que, especialmente cuando está sola en casa, se repite así misma constantemente que debe referirse a él como Bruno, no como Irene: "Hasta que me acostumbre, porque a veces me quedo así un poco... y por no hacerte daño".

"El cariño es el mismo y la persona es la misma. Y, si tú no eras feliz como eras, y ahora si, pues bendecido quedas (...) A mi no me ha importado nunca. ¿Mi niña ha dicho que quería ser chico? Pues chico", insiste cariñosa.

Todo ello, además, lo hace porque sabe que, sin ese apoyo familiar, las personas "sufren el doble". Para terminar, aconseja a su nieto que sea "buena persona", que disfrute todo lo que pueda, "con un poquito de cabeza", y que tenga "conciencia y humildad".

El vídeo ha generado mucha expectación en TikTok, donde ha recopilado casi 60.000 'me gusta' y cerca de 480.000 reproducciones. Y también en Twitter, donde la usuaria @MalaMalamente ha divulgado el vídeo de Bruno, acumulando más de 6.600 'me gusta' y cerca de 2.000 retuits, además de una multitud de comentarios aplaudiendo la actitud de su abuela.