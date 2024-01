Preguntan a Amaia por Letizia y su respuesta está en boca de todos: la frase final, apoteósica

La cantante Amaia Romero está en boca de todos en las últimas horas gracias a la grandísima respuesta que ha dado cuando algunos periodistas le han preguntado por su relación con la reina Letizia.

"¿Qué hay de cierto, que se está hablando mucho, de tu amistad con la reina Letizia?", han querido saber. Y ella ha respondido, en tono de broma: "Amiguísimas, súper mejores amigas, la voy a llamar después a ver que le ha parecido La Mesías".

"¿Es cierto o no? Te hiciste una foto con ella", han insistido los reporteros. "Sí, sí, pero fue en una cosa muy puntual. No la conozco. Fue todo muy de repente, había como mil cámaras alrededor, fue un poco... como muy expuesto", ha respondido ella.

"Pude hablar un poco con ella y bueno, una mujer normal. No sé. Me dijo que se acordaba de cuando había venido una vez al conservatorio, que yo le toqué el piano. Pero supongo que igual no se acordaría e igual se lo habían dicho antes para que me lo dijera. Toqué el piano a los dos, a Felipe y a Letizia", ha proseguido.

Y ya, marchándose y de lejos, ha rematado de forma apoteósica: "Que está casado Felipe con la reina".