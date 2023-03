Publica lo que le ha pasado al cortarse el pelo en casa y querer ponerse flequillo: se veía venir

La usuaria de TikTok @rosariopimienta02 ha publicado un vídeo en el que aparece una mujer llamada Montse cortándose la parte delantera del pelo. Sin embargo, no mide bien y el resultado acaba siendo catastrófico.

Aunque el objetivo de esta internauta era dejarse un bonito flequillo, termina cortándoselo demasiado y echándose las manos a la cabeza, todo por hacerlo en casa y a f in de probar un truco visto en redes sociales.

Por su parte, la tiktoker que ha publicado el vídeo ha asegurado en la descripción del mismo haberle hecho algo similar a su hija. La reacción de Montse al ver lo que había hecho con su pelo ha recibido más de 444.000 'me gusta' y ocho millones de reproducciones.

"Voy a cortar. ¡Ay! Es que no veo chicas. Me da miedo (...) ¿Qué estoy haciendo? No puedo creer que lo hice", dijo la protagonista del vídeo antes de ver el resultado.

La hazaña se llevó a cabo con un peine sobre la frente para delimitar el futuro flequillo y unas tijeras. Tras ver cómo había quedado y atónita con lo ocurrido, solo podía echarse las manos a la cabeza.

No obstante, hasta que se lo peina, ya al final del vídeo, ella pensaba que podía quedar bien. En cualquier caso, ha tenido que pedir ayuda a un profesional para disimular lo que se ha hecho en el pelo, lo que ha provocado las mofas en la red.