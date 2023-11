Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) habla de esta forma de Almudena Grandes y ya hay más de mil reacciones

Ramón Arcusa, uno de los dos integrantes del Dúo Dinámico, ha provocado una enorme polvareda en las redes sociales al dedicarle unos contundentes términos a la escritora Almudena Grandes, fallecida el 27 de noviembre de 2021, hace justo dos años.

"Pregunto: ¿fue Almudena Grandes tan importante como escritora (aparte de madrileña y sectaria como pocos), como para haber merecido nominar la estación de Atocha con su nombre?", ha preguntado el músico en X, la red social antes conocida como Twitter.

En ese mismo mensaje, ha añadido: "Es que a mí, lo de 'Estación Almudena Grandes0 ni me suena, ni me gusta, la verdad. Pienso que el pueblo de Madrid seguirá llamándola … Atocha".

"Cuando un personaje no es bienvenido por al menos la mitad de la población -no por ser de izquierdas, sino por súper sectaria-, no es buena idea cosas como esta", ha rematado.

Entre las cientos de reacciones está la de Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, que ha señalado: "Almudena Grandes fue una propagandista comunista de casa pija que escribía novelas. Encontró un nicho porque la izquierda la jaleó y la derechita idiota como siempre se dejó 'epatar".

"Mueren grandes españoles a los que no se hace ni puñetero caso. Por eso el culto a la Grandes es doblemente grotesco. En cuanto gobierne gente normal y no chequistas Atocha se llamará Atocha. Y sin agit-prop roja nadie se acordará de esa señora en tres lustros", ha agregado.

Otro usuario ha apuntado: "Muerta con poca diferencia con Antonio Escohotado, madrileño también, escritor, filósofo polifacético. No hay comparación". Y Ramón Arcusa ha señalado: "De acuerdo. Estaba pensando es ese mismo nombre".