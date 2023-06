Reacciona (muy mal) a una nota de la EBAU y lo que hace su padre conmueve a medio TikTok

"La mejor reacción que vais a ver de las notas de la EBAU", ha dicho la usuaria de TikTok @luciaa.poloo, que no ha podido evitar emocionarse al conocer la calificación en Inglés.

Aunque en un primer momento ha presentado el vídeo con una ligera sonrisa, lo ha terminado entre lágrimas, a pesar de haber obtenido, en la mayoría de los exámenes, buenas puntuaciones.

La internauta ha divulgado el momento riéndose de su propia reacción. En cuanto su padre, al que solo se escucha de fondo, ha recibido una ovación de aplausos por la persistencia que ha tenido en todo momento con la joven.

"Qué patética", ha escrito entre risas la estudiante tras ponerse a llorar durante toda la grabación al enterase de que había sacado un 1,5 en la asignatura de Inglés.

Por eso, para ella "el vídeo no tiene desperdicio". No obstante, el resto de calificaciones no tienen nada que ver: "Historia de España, 9.5; Lengua Catalana, 6.5; Lengua Castellana, 8.5; Matemáticas, 9.5; Biología, 8.5; Química, un 7".

En cuanto al padre, se escucha de fondo cómo intenta animar sin descanso a su hija, dándole a entender que no es el fin del mundo, conmocionando así al resto de internautas.