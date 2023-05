Santiago Niño Becerra se pronuncia sobre la cifra que tendrías que ganar al mes para ser feliz

El popular economista Santiago Niño Becerra, uno de los pocos que vio venir la crisis económica de 2008, se ha pronunciado sobre un estudio de Harvard que cifra en 75.000 dólares anuales el dinero que una persona debe ganar al año para ser feliz.

En una intervención en Catalunya Radio, el experto matiza que lo que dice ese informe es que "hay una renta que cubre las necesidades y a partir de ahí un incremento de renta se nota muy poco y habla de 75.000 dólares anuales".

Niño Becerra señala que esa cifra es para Estados Unidos y que esa cantidad "se debe traducir a nivel de precios nacionales". Eso significa que la cifra mágica en España sería de 44.270 euros anuales. "Es decir, al mes 3.689 euros y, como siempre hablamos de 14 pagas, 3.662 en cada paga", ha explicado.

"No entramos a discutir si esto es suficiente para ser feliz o no, pero dime cuántas personas en España tienen unos ingresos de 3.662 euros al mes. Yo no sé si en EEUU o en España con ese dinero nos hace más feliz, pero hay tan pocas personas que puede tener esta renta para probarlo... Hay un colectivo muy pequeño que puede llegar a esta cantidad", ha subrayado.

"Es decir, en EEUU hay pocas familias, personas, que ganan 6.000 dólares al mes. No es una tontería de cantidad", ha insistido.

Este asunto entronca directamente con una intervención que tuvo recientemente el popular matemático Santi García Cremades en el programa Cuatro al Día, donde cifró en 1.496 euros al mes por persona la cantidad de dinero que se requiere para ser feliz.

"Estamos hablando de 18.000 euros al año aproximadamente a nivel individual, hablamos de unos 54.000 euros si tenemos una familia con un hijo y con dos hijos de 72.000 euros al año. Difícil ser feliz", zanjó.