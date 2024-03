Se va de Erasmus, su residencia no le gusta nada y toma esta decisión

La usuaria de TikTok @itsasnecapape ha mostrado su completa indignación por la residencia en la que vive mientras está de Erasmus y ha dado todas las razones.

"No la puedo odiar más, es una auténtica mierda y la odio, cuando me vine aquí a vivir no sabía a lo que me iba a enfrentar", ha dicho en un principio en e vídeo, que ha acumulado 41.400 reproducciones y más de 1.800 'me gusta'.

"Llevaba muy mal que estuviesen en obras e hiciesen ruido a las ocho de la mañana todos lo días, rascando la ventana porque la tenían que barnizar", ha explicado como primer punto. Además, también se han quejado de que las bolsas de basura se quedan en el pasillo porque "nadie se digna a tirarlas".

"Es una situación desagradable, teniendo en cuenta todo el dinero que pagamos al mes, barata no es", ha matizado. Ha recalcado que no es una situación "terrible", pero que no está a gusto.

Se ha colocado como propuesta por esta situación sacarle provecho y hacer contenido de esta situación. "Crea contenido, factura y ríete un poquito, hacer reir a la gente en lugar de quedarte llorando en el cuarto", ha concluido.