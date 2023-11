Si crees que tu casa es pequeña no has visto la habitación de hotel de estas españolas en Londres

La tiktoker @liidiacastro está de viaje en Londres y ha querido compartir con la gente de la red social china cómo es la habitación del hotel en la que se hospeda junto a otra personas durante su estancia en la capital británica.

"Tu habitación del hotel de Londres mide menos de dos metros cuadrados", reza el enunciado junto a "pov", que quiere decir para los no doctos en la materia "punto de vista".

Sin perder el buen humor se ha marcado un room tour de lo más apañado por la habitación, que dispone de baño privado, perchero y una cama que ocupa literalmente toda la estancia.

Hay una ventana "por si nos da por tirarnos" ha dicho en tono de humor: "Y ya estaría. Y bueno un espejito que no está mal. Surrealista esto. Parece las habitaciones de Japón tipo nido. Creo que mi vestidor es más grande. Increíble. This is London".

En los comentarios la gente ha flipado un poco aunque la mayoría ha afirmado que este tipo de hoteles de esta cadena concreta suelen ser así. Otros muchos son pragmáticos y han señalado que mientras el hotel esté limpio y huela bien es suficiente.