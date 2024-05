Trabaja de profesora en Alemania, le hacen una entrevista de trabajo en España y se indigna del todo

La usuaria de TikTok @lenayzaa es profesora y trabaja en Alemania, ha hecho una entrevista para trabajar en España y tras ella se ha mostrada indignada del todo por todo lo que le han dicho, dando un mensaje final a aquellos futuros profesores que busquen empleo.

"Estaba muy emocionada porque es una escuela infantil bilingüe en alemán, estaban muy interesados", ha explicado al principio del vídeo, que cuenta con 76.000 visitas y casi 3.000 'me gusta' en apenas un día.

Sin embargo, se quedó desencajada cuando le mencionaron el sueldo: 1.700 euros brutos y unos 1.200 netos. "Ahí quise acabar la entrevista, pero la terminé por ser amable", ha explicado, añadiendo que también le preguntaron por su formación.

Se le quedó la "espinita" al terminarla, ya que le ha parecido muy poco dinero para todo el trabajo que tendrá que hacer. Más tarde le preguntó por el sueldo, si eran 12 o 14 pagas, a lo que le ha respondido que la paga extra ya venía incluida en la nómina, lo que le provocó decepcionarse más todavía.

Se lo hizo saber a través de un mensaje para toda la experiencia que tenía. La respuesta fue peor: "No te podemos poner como licenciada, sino como técnico". Además, también le ha expresado que está cansada de la gente que dice que tiene experiencia y luego no es así.

Ha mandado un mensaje a aquellos futuros profesores que estén buscando trabajo: "Yo me valoro como trabajadora, no lo puedo aceptar, no lo haría ni saliendo de la carrera. Maestras, largaos a Alemania o a donde os dé la puñetera gana, pero por favor, no aceptéis algo así, porque es explotación".