Un argentino se graba probando caracoles y lo que hace es digno de verse

El usuario argentino de TikTok @merakio.en.españa ha hecho estallar de risa a los usuarios de la plataforma por lo mucho que se sienten identificados algunos al mostrar su reacción probando por primera vez los caracoles, un plato típico en España.

"Esto es muy, muy raro, pero es muy típico de Cataluña y lo tengo que probar", ha explicado al principio del vídeo, que ya cuenta con casi 40.000 visitas y 1.500 me gusta.

"A pesar de ser extraño y raro puede salir con premio, puede salir con caca", ha dicho mientras pincha el caracol antes de probarlo. "Es mi primera vez comiendo caracoles, parece un moco", ha manifestado acto seguido.

Una vez ha probado el primer caracol, ha dado un veredicto claro: "Si me dices que son otra cosa y no son caracoles, te digo que sí".

"Definitivamente no", ha dicho después de probar un segundo caracol, confirmando que no le han gustado. Algunos usuario han estado de acuerdo con él: "Yo soy catalán y nunca los he probado, pero ni ganas tengo". Otros internautas sí han creído que "están riquísimos" y que se tienen que probar "con el caldito" o con "salsa brava a parte".