Un extrabajador de Telepizza cuenta por qué no cortan las pizzas que envían a casa: esto hay detrás

Seguro que has vivido esta escena alguna vez: estás fuera de casa, en algún lugar de difícil acceso a cubiertos y vajillas, y pides una pizza para salir del paso. Pero, cuando la recibes, te das cuenta de un detalle no menor: no está cortada y tú no tienes cuchillo, tijeras ni nada con qué poder hacerlo.

Ahora, un extrabajador de Telepizza ha desvelado el motivo por el que en la tienda no cortan las pizzas. Y tiene más ciencia de la que parece.

En una entrevista que ha subido el usuario de TikTok @achero_tattoo, el exempleado de la famosa cadena de restaurantes explica: "Las pizzas que llegan a casa no están cortadas casi. Está hecho aposta".

"Yo la primera pizza que corté para casa la corté bien. Y nos la devolvieron", subraya antes de explicar que si el motorista tiene cualquier percance o mueve las pizzas un poco más de lo debido "la pizza llega espachurrada".

"Por eso no se cortan las pizzas, porque si no no llegamos a casa. Se desmontan", ha asegurado.

En los comentarios, algunos certifican lo que cuenta ese trabajador. "Como repartidor del papa Jhons que fui le doy la razón", dice uno.

Otro añade: "Se marcan solo porque, si no, llega un puré grasoso". En cambio, otros usuarios tienen sus teorías. "Si cortas la pizza y marcas el borde no pasa eso que tú dices", afirma otro. Y uno más añade: "De niño fui repartidor de pizza y se cortaba la pizza. Yo opino que es pereza".