Un personaje infantil se cuela entre los más odiados de la televisión

Las series de televisión son una de las formas de entretenimiento más queridas y en muchas ocasiones se convierten en un tema personal por unos personajes que conectan directamente con los espectadores, actuando como puente hacia una historia real o ficticia.

Aunque dependa del trabajo del actor o actriz, el público dicta la sentencia sobre si un personaje es amado u odiado. Es muy típico encariñarse y conectar con una figura de la televisión, que suele ser carismática, divertida o con la que simplemente nos sentimos identificados, pero no todos son así y algunos son odiados por la audiencia.

Los personajes que son odiados suelen tener una personalidad cruel, arrogante y malvada, pero no siempre destacan por ser horribles. Amar u odiar a un personaje no siempre se rige por las mismas bases, dependerá de los principios y gustos de cada uno. Es importante tener en cuenta que a quien se 'odia' es al personaje ficticio, no al actor o actriz que lo interpreta, aunque en ocasiones sí es así porque el intérprete no es del gusto del público.

Ranker ha publicado una encuesta en la que la gente ha votado a los personajes de televisión que más odian. Hay varios de la lista que son tan detestados que no ha sorprendido su aparición a los usuarios de Internet.

El número 8 de la lista ha sorprendido a los usuarios

Hay uno que ha generado muchas reacciones en las redes sociales. De la lista de los diez personajes más odiados de la televisión, el número ocho es el más sorprendente: Caillou.

Caillou, dibujo animado protagonista de la serie. Mommyish

El joven dibujo animado, que ha recibido más de 5.000 votos del público, es un niño pelón de cuatro años conocido por ser travieso y tener rabietas ocasionales. Aunque entre los espectadores jóvenes resuene su naturaleza inocente y llena de curiosidad, para algunos puede ser una fuente de frustración.

Según Celebrity FM, tras la primera emisión un 15 de septiembre de 1997, los padres se quejaron de que Caillou enseñaba malos modales a sus hijos y que el programa no hacía nada para indicar cómo se debe castigar a los niños traviesos.

La aparición de este icónico dibujo animado ha generado todo tipo de reacciones en X (antes Twitter): desde los que están totalmente de acuerdo a los que no entienden por qué la gente la ha tomado con Caillou.

Lista de personajes más odiados de la TV: el siete sorprende a todos

1. Joffrey Baratheon (Juego de Tronos)

2. Ramsey Bolton (Juego de Tronos)

3. Cersei Lannister (Juego de Tronos)

4. El Gobernador (The Walking Dead)

5.Rachel Berry (Glee)

6. Shou Tucker (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

7. Todd Alquist (Breaking Bad)

8. Caillou (Caillou):

9. Livia Soprano (The Sopranos)

10- Will Schuester (Glee)