Un surcoreano defiende a los españoles ante las acusaciones de que son racistas

El usuario de TikTok @JondeCorea (@jondecorea), un surcoreano que ha vivido en España, ha defendido a los españoles ante las críticas de racismo que lee en redes sociales y ha contado varias experiencias personales que él ha vivido.

"Cuando viví en España, mis amigos y yo fuimos a una discoteca. Ahí los británicos me miraron mucho y yo les miré también porque me sentí muy incómodo, pero una chica me hizo así", explica, diciendo que hizo un gesto estirando sus ojos achinándolos como los de Jon.

El joven confiesa que esta fue la primera vez que encontró racismo en España y recuerda que no supo cómo reaccionar y que se quedó "helado".

A continuación cuenta otro capítulo racista que vivió: "Fue con un británico. Mi amigo y yo fuimos a un bar para ver un partido de fútbol y fue con un chico británico creo que estaba drogado o muy borracho".

Este le dijo que cómo era que estaba viendo un partido de fútbol en un bar, pregunta que tuvo respuesta de los españoles, que lo protegieron y defendieron.

"Muchas personas dicen que los españoles son muy racistas y cosas así, pero según mi experiencia, los españoles siempre me ayudaron y siempre me protegieron porque no son racistas", remata.