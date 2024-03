Un usuario hace este alegato sobre el transporte público de las afueras de Madrid: "No es normal"

El usuario de TikTok @basurerodenano ha mostrado su indignación con el transporte público de Madrid, no la que circula por el centro, sino que se ha centrado en las afueras por todos los problemas de tiempo que le provoca.

"Soy una persona que vive en las afueras de Madrid y os prometo que estoy al punto de un ataque de nervios", ha comentado al inicio dle vídeo, que cuenta ya con más de 240.000 visualizaciones y 15.000 'me gusta'.

"No os imagináis el estrés que me produce tardar dos horas en ir a Madrid, cincuenta minutos esperando al bus, las aplicaciones no funcionan, me toca hacer 16 transbordos para llegar a mi casa, caminar 35 minutos", ha expresado indignado.

"El transporte público de Madrid, señores, es una mierda", ha afirmado, contundente, aclarando con ironía que la del centro no. "La gente de las afueras sabe perfectamente de lo que hablo", ha advertido.

Ha expresado que no es normal que una persona tarde dos horas en ir al trabajo y otras dos horas al volver a casa. "Cuatro horas en transporte público no es normal", ha concluido.