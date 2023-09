Una americana cuenta la surrealista anécdota que le pasó la primera vez que fue al Museo del Prado

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

La americana y popular usuaria de Tik Tok @maddies_mundo, que tiene más de 325.000 seguidores, ha narrado en un vídeo publicado lo que le pasó la primera vez que estuvo en Madrid junto a otro grupo de extranjeros.

"Era la única que hablaba un poco de español y un día queríamos ir al Museo del Prado y estuve con una amiga que casi no sabía ni decir hola. Lo pasamos muy bien, pero a la salida me dijo que teníamos que ir a la entrada porque le habían quitado una cosa", narra la creadora de contenido.

Aunque le pareció raro, aceptó y decidió acompañarla. "La mujer de la entrada me dijo que la estaban fuera esperando, así que salimos. Yo no sabía ni lo que había traído al museo", recuerda.

Cuando salieron había dos policías esperándola: "Uno me preguntó que cómo me llamaba, le dije que Maddie y sacó una cosa que había traído". La tiktoker cuenta que le dijeron que el objeto parecía para defenderse pero que parecía sexual.

"Lo saca la Policía y me dice que no va a funcionar mientras se da golpes porque no hace nada y no duele. Al final acabaron los dos yéndose y riéndose de mí por traer un objeto que se ve muy sexual al Prado", termina la historia.