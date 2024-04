Una colombiana acude con vaqueros a trabajar y una abuela española salta para decirle esto

Las abuelas españolas pertenecen a una raza diferente y única. Y sino, que se lo digan a la usuaria colombiana de TiKTok @tobbyordalba que, con pena y gracia, ha contado a sus seguidores, que cuenta a estas alturas con 13.000, lo que le ha dicho la abuela de la casa para la que trabaja cuando acudió un día con pantalones vaqueros.

La respuesta ha generado casi 800 comentarios y más de 122.000 personas han sido testigas de la gracia de la señora. Maggie, protagonista principal de esta historia, dejó claro que no quieren que vaya en vaqueros a trabajar.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Maggie, no quiero que vengas en vaqueros a trabajar, no quiero volver a verte con ese tipo de vaqueros", expresó la abuela a la usuaria sin ningún tipo de maldad, sino más bien producto de un choque cultural de generaciones y países.

Fue por el detalle de que eran vaqueros "rotos", es decir, que tenía esos típicos agujeros que están tan de moda en épocas primaverales, para que llevar pantalón largo no sea igual a pasar mucho calor. "A mí me gusta el pantalón", ha expresado la usuaria.

"No, que no, que eso no, insiste, que parecía una gitana...", ha manifestado, sin oponerse mucho a la decisión y aclarando que no se lo volvería a poner porque no ha querido perder el trabajo. En los comentarios hay todo tipo de opiniones, desde los que han pensado que "a ninguna abuela en España le gusta ese tipo de pantalón" y que no se lo tomara personal porque ellas eran así.