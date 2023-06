Wyoming se sale del discurso dominante y lanza este potente mensaje sobre qué pasará en el futuro

El Gran Wyoming se ha salido del habitual discurso pesimista sobre el futuro para lanzar un mensaje de ánimo a los jóvenes que estos días se examinan de la EvAU en toda España.

Para fundamentar su razonamiento, el presentador ha recordado en El Intermedio que 1939 "algunos de los mejores cerebros de la época diseñaron cómo sería el mundo del futuro": "Imaginaron ciudades enormes recorridas por grandes autopistas gracias a las que iríamos a toda velocidad de un lado a otro, viviríamos en espaciosos apartamentos con todo tipo de comodidades y saldríamos de vacaciones en coches voladores que nos permitirían llegar rápidamente".

En resumen: en 1939 pensaban que el futuro iba a ser la bomba. "Sin embargo, casi 100 años después nos tragamos casi dos horas de atasco cada día, vivimos en pisos minúsculos en los que lo más futurista que encuentras es una freidora de aire y es más probable que te pase por encima un patinete eléctrico que un coche volador".

"Nuestro mundo no ha avanzado tanto como imaginaban, de hecho algunos no han avanzando nada desde 1939. Los organizadores de aquella exposición no imaginaron adelantos de los que sí disfrutamos hoy en día como los ordenadores, los teléfonos móviles, las energías renovables o el mas impresionante: el filtro belleza de TikTok", destaca Wyoming.

Y apunta: "Lo cual demuestra que el futuro nunca es como lo imaginamos. Hoy miles de estudiantes han comenzado a examinarse de la EvAU y todos han ido cargados de nervios, ansiedad y miedo al futuro. A ellos quiero dirigirme: chavales, no tengáis miedo a lo que ha de venir, hay millones de expertos profetizando un futuro oscuro en el cual el planeta se va al garete y la intelogencia artificial nos dejará sin trabajo".

"Mi consejo es que no le hagáis ni puñetero caso a esta gente. Los cerebros que imaginaron el futuro en 1939 no acertaron y los que lo imaginan ahora probablemente tampoco. El futuro no está escrito, sois vosotros los que os encargaréis de escribirlo, los que construiréis las ciudades del futuro, los que inventaréis los avances del futuro y los que crearéis el filtro belleza del futuro", finaliza.