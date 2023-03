El Xocas e Ibai se enzarzan: "A ti solo te ven personas de 50 y pico..."

"Es verdad Xokas, que a ti solo te ven empresarios de 50 y pico años, que tienen siete carreras y cuatro másters, no te siguen niños de 15 años. De hecho para escribir en el chat de El Xocas te pide que demuestres que tienes un máster", fue la carta de presentación de Ibai.

Con estas palabras, el vasco respondió irónicamente al streamer gallego tras unas polémicas palabras dedicadas a toda la comunidad de creadores de contenido, "niños rata" y Minecraft (uno de los videojuegos por excelencia y los que más tiempo llevan manteniéndose en la cima), a los que les insulta gravemente: "Me tenéis todos hasta los h..., sois todos unos hijos de p...".

Estas declaraciones, entendidas en el contexto de un directo de El Xocas, caracterizado por utilizar este tipo de expresiones y lenguaje, no terminaron de hacer ninguna gracia en Ibai Llanos, que reaccionó de manera vehemente ante estas faltas de respeto.

Las palabras del gallego se produjeron tras el evento Squid Games 2, celebrado la pasada semana y en el que 150 creadores de contenido y streamers se dieron cita durante cuatro días para disputarse los 100.000 euros en una especie de Juego del Calamar en Minecraft, que se llevó el ganador: Sapnap.

La polémica que salpicó todo el evento se centró en lo que ocurría 'por las noches', cuando los jugadores más experimentados mataban a los más inexpertos (entre los que está ElXocas), provocando bajas masivas durante las noches, lo que propició que los peores gamers no pudieran avanzar más de una jornada, generando grandes críticas por parte de jugadores y espectadores.

Intenso cara a cara

Tras la respuesta de Ibai a ElXocas, en la que le dedica más de cinco minutos, el vasco dejó todo tipo de perlas: "Sí Xocas, si quieres nos ponemos a analizar todos los puntos de vista de un p... juego. Si quieres llamo a Maldini y analizamos lo que ha ocurrido. Te pasaste de sobrado, te pillaron y te mataron, punto y final".

Pero Ibai no se quedó ahí y siguió en su línea: "Igual, al espectador le da absolutamente igual y no quiere verse 16 puntos de vista sobre lo que ha ocurrido en un juego". Finalmente, ambos se citaron en directo para dar sus distintas versiones en un cara a cara en sus canales de Twitch.

"Deja de tratar esto como si fuera algo fundamental en el mundo, de verdad. Te fuiste al medio y te mataron y ya está", le criticó Ibai. "¿Te sentías perseguido?", le preguntó Ibai en tono de burla. "No, perseguido no, me sentí abusado. Si tú fueras buenísimo al Minecraft, no habrías hecho lo mismo que ellos, Ibai", contestó El Xocas.

Esta conversación fue subida a TikTok por la cuenta ViralVideotop a la plataforma china, y ha generado todo tipo de reacciones y acumula ya más de 6.000 me gustas.

Finalmente, llegaron a un punto de encuentro al hablar de lo que supondrían los 100.000 euros de premio y lo que alguien estaría dispuesto a hacer por esa cantidad.

"Lo importante no son los 100.000, es la exposición, tener 50.000 viewers es mucho más importante que 100.000 euros", apuntó Xocas, con la aprobación de Ibai, "sí, eso es verdad", confesó el vasco, en una conversación en la que los dos parecieron haberse relajado y se mostraron mucho más tranquilos que en los vídeos anteriores.