Una multitudinaria paella revoluciona el pueblo de Cañamero, en Cáceres

El pasado jueves, la localidad de Cañamero, al sur de Cáceres, acogía una multitudinaria paella. Se dio de comer a 1.125 personas y los casi mil platos utilizados se limpiaron con menos de un tercio de una botella de Fairy*.

El motivo por el que este pueblo se eligió como anfitrión de esta multitudinaria comida no es otro que el haberse proclamado campeón de la iniciativa Fairy Celebra tu pueblo, que tenia como objetivo mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos del ámbito rural, en concreto de los municipios de menos de 5000 habitatens. Para poder participar en el concurso, cada pueblo tuvo que presentar una iniciativa que desarrollar con el premio.

Con el premio, Cañamero construirá un refugio climático destinado "especialmente, para nuestros niños del pueblo", ha explicado a El HuffPost el alcalde del concejo, David Peña. Sirve para que "ahora en verano, por ejemplo", ha contado el edil, con las altas temperaturas, los vecinos "tengan otro sitio donde no tengan riesgo" por el calor.

Peña atendió a este periódico en el mismo recinto en el que Fairy preparó la paella, en la avenida Cervantes. Reconoce el alcalde que no se esperaba ser el ganador de esta iniciativa: "Me lo sigo sin creer", ha añadido. "Los vecinos están supercontentos", continuaba y cree que, al igual que les ha ocurrido desde el ejecutivo municipal, tampoco lo esperaban. "Y se está viendo todo el despliegue que han hecho, tan cuidado, todo medido al milímetro, estamos encantados", concluía.

Durante el evento "Fairy, de nuevo, vuelve a la paella, a Villarriba, Villabajo, la gota que cunde", explicó Erika Gamero, directora de Fairy, compañía en la que se integra la marca de detergente lavavajillas. Personalmente, Gamero reconocía estar "encantada" con la cantidad de personas que acudieron desde por la mañana y cómo estaban "pasándoselo bien". Desde la empresa, afirmaba la directora, "estamos superilusionados", tanto con la jornada en Cañamero como con "la acogida que ha tenido la primera edición de Fairy celebra tu pueblo".

Ganadora entre las 72 iniciativas

De las 72 candidaturas que se presentaron, tres resultaron premiadas, pero la que más votos obtuvo fue Cañamero. Los vecinos del pueblo y de otros de alrededor estuvieron pendientes y votando "todos los días", cuentan Bethel y Lucía a El HuffPost. Estas vecinos del municipio consideran que el refugio climático es una buena idea, "porque así los jóvenes tenemos un sitio mejor donde ir". Sobre la celebración de la gran paella, aunque felices lo encontraron "excepcional en el pueblo".

Y no eran las únicas. En las terrazas de la ya mencionada calle, resguardados a la sombra de los toldos de los bares, se fueron agrupando grupos de personas de todas las edades para participar de la 'paellada'. Los más mayores llegaron temprano; a los más pequeños les dejaron salir antes para no perderse la fiesta. "Está muy bien que este pueblo tenga una animación como este día", afirma Inés Collar, que cuando le preguntamos por su edad prefirió responder que tenía "muchos" años. Ella habló con este periódico antes de probar la paella, que olía "muy bien".

Junto a ella, en la misma mesa, Mercedes sentenció que la celebración de esta paella en Cañamero "es una manera de promocionar el pueblo". "Hemos estado todos votando los tres meses seguidos, todos los días", añadía antes de afirmar que quieren que su "zona se conozca, que es muy bonita, muy desconocida y toda la gente que viene se queda prendada".

En otra mesa, junto a otro grupo de amigas, Rosario Sánchez confesaba: "Yo ya le he dicho a mi pequeña, que es mi perrita: 'Yo me voy a las 09:30 y no sé cuándo vuelvo". Cree que, así el pueblo no sólo vivió "un día más de fiesta", también "se dio a conocer", porque "se está haciendo una cosa que nunca se ha visto, espectacular".

Sobre lo que supone una celebración de estas características Javier Gállego, sociólogo especializado en la España despoblada, apunta: "Más allá de lo material, lo importante es el sentimiento de identidad, de pertenencia a un proyecto común en un pueblo pequeño". Según él, este tipo de objetivos "unen a todo el pueblo, más allá de edades, de clases, de trabajos".

Y ese es, precisamente, el motivo por el que "empieza a haber un éxodo de gente joven, de menos de 35 años, de las grandes ciudades a pueblos pequeñitos, de menos de 5.000 habitantes, como Cañamero", continúa. Porque están "buscando no solamente un proyecto laboral o trabajar desde ese pueblo, sino sentirse algo más de lo que se sienten en la ciudad".

Limpieza de platos, en el momento

A lo largo de la mañana, los cocineros encargados de la elaboración de la paella recibieron alguna que otra visita, como la de Roberto Brasero, presentador del tiempo en Antena 3. Su presencia generó gran revuelo y se hizo fotos con todos los vecinos que se lo pidieron.

Aunque el meteorólogo no fue el único forastero que se acercó al evento. Otros vecinos de los pueblos de alrededor tampoco se quisieron perder la paella que había organizado Fairy en Cañamero.

Una de ellas es María José, de 32 años, que acudió junto a su hijo desde Guadalupe. "Hemos ayudado a Cañamero para que tengan esto", dijo sobre el acontecimiento que considera que es "un evento para que la gente venga al pueblo". "Yo soy del pueblo de al lado, de Logrosán", aclara José María. Él tiene 51 años y es uno de los músicos de la charanga que amenizó el evento.

Una vez terminaron de comer la paella, los vecino llevaros sus platos vacíos a los lavabos que habían colocado al final de la avenida. Allí, entre varias personas, lavaron 920 platos con menos de un tercio de una botella de Fairy de 480 ml.

Entre las voluntarias para esta labor de limpieza se encontraba Marta. A sus 21 años, y con un plato en una mano y una esponja en la otra, atendió a El HuffPost: "Me ofrecí voluntaria para limpiar, me preguntaron a última hora que si quería limpiar platos y ¿por qué no?", contaba contenta por formar parte de "una buena experiencia para el pueblo".

Según iban saliendo los platos limpios se iban colocando en un singular pórtico que exhibía las vajillas relucientes. Antes de terminar la jornada, fotografía de familia y espectáculo de baile. La actuación de un DJ terminó de amenizar la tarde, mientras llegaba la triste hora de la recogida. Pero sin duda, este fue un gran día para Cañamero.

