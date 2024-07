Almudena Cid se se cuelga la medalla de oro con su respuesta a este tuit

La leyenda del deporte español Almudena Cid ha dado una magistral respuesta a un tuitero que ha criticado el hecho de que la gimnasia rítmica sea un deporte olímpico, mientras que otro como el fútbol sala no.

El usuario de la red social de Elon Musk ha recuperado un vídeo de la actuación de la histórica gimnasta rítmica Yana Kudryavtseva en la final de pelota del Campeonato de Europa celebrado en Viena en el año 2013. La rusa, en ese campeonato, logró el oro en la modalidad de pelota con 19,000 puntos, así como en mazas, con 18,783 puntos.

"A mí me tendréis que explicar cómo esta puta mierda es un 'deporte' olímpico y el fútbol sala por ejemplo no. Es que es surrealista", ha criticado el tuitero junto al vídeo la actuación de la deportista rusa. Su publicación ha generado mucha indignación por la falta de respeto a un deporte tan exigente, tanto a nivel físico como mental, como el de la gimnasia rítmica.

Cid, la única gimnasta rítmica que ha estado en cuatro finales de cuatro Juegos Olímpicos diferentes (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008), le ha respondido de forma tajante.

"Pues yo lo explico: eso que ves es hacer fácil lo difícil. Quizás por eso tienes dificultad en apreciar el trabajo que hay detrás. Ah, sin olvidar la capacidad que tienes que tener para enseñar tu trabajo de cuatro años en 90 segundos", ha afirmado.

Además, ha añadido que puede no gustarte, pero le ha pedido que no insulte. Su publicación lleva más de 25.000 me gusta y ha sido compartida más de 3.000 veces.