Las claves del 'Caso Enríquez Negreira': los pagos del Barcelona al exvicepresidente de los árbitros

El Caso Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que cobró un sueldo del FC Barcelona durante años a cambio de asesoramiento, ha sacudido los cimientos del fútbol nacional después de que la Cadena SER revelase pagos injustificados por valor de 1,4 millones de euros del club azulgrana a una empresa del que fue número dos de los árbitros, aunque la cifra podría ser mayor.

La Fiscalía de Barcelona, según ha desvelado el diario El País, ha constatado que desde el año 2001 el Barça pagó a la empresa DASNIL 95 SL, creada por José María Enríquez Negreira y en la que participa también su hijo, un total de siete millones de euros por supuestas asesorías verbales.

En 2001 el presidente del FC Barcelona era Joan Gaspart, pero los pagos a DASNIL 95 SL se prolongaron más de quince años y tres presidencias: la de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Sería este último el que en 2018 pondría fin a los pagos a la empresa de Enríquez Negreira y su hijo, año en el que el excolegiado dejó de tener peso en el Comité de Árbitros.

La Fiscalía trata de encontrar los justificantes de esos pagos millonarios, pues no figuran en ninguna parte. Durante una inspección fiscal de la Agencia Tributaria a la empresa de Enríquez Negreira, el que fue número dos del CTA hasta 2018 explicó que sus asesorías eran "verbales".

El diario El Mundo publicaba también las facturas que el Barça entregó a la Agencia Tributaria en el seno de la investigación a la empresa de Negreira. Son 33 facturas con las que, según el antiguo número dos de los árbitros españoles, el Barça "quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra y que los árbitros fueran neutrales". Todas las facturas tienen el mismo concepto: "Elaboración y envío de vídeos técnicos al club" o "Asesoramiento de vídeos técnicos".

Según se ha publicado, DASNIL 95 SL entregaba cada partido de Liga o de Copa del Rey un sobre con un informe escrito y un DVD en el que se analizaba el perfil del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro del equipo blaugrana. El informe lo recibía el cuerpo técnico y decidía si le resultaba de utilidad hacer frente al encuentro.

Por estos informes, que sí están registrados, el Barcelona pagó a aDASNIL 95 SL 532.728,02 euros en 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, año en el que se produjo el último pago.

Las amenazas de Enríquez Negreira

Precisamente, el final de los pagos del Barcelona a la empresa de Enríquez Negreira ha revelado una serie de burofaxes y llamadas telefónicas en las que el excolegiado amenaza a Josep María Bartomeu de tirar de la manta si no llegan a un acuerdo y continúan con el envío de los informes.

"Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas", escribe Enríquez Negreira en el burofax publicado por el diario El Mundo. "Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él", apuntó en la misiva.

Casi un año antes de ese burofax, el mismo Enríquez Negreira también habría amenazado a Bartomeu, pero esta vez por vía telefónica. Fue en mayo de 2018, tal como revelaba El Larguero, después de enterarse de que el Barcelona suspendía el contrato con la empresa. Diez meses antes del envío del burofax.

Sin sanciones deportivas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió este jueves que ya no puede haber ningún tipo de sanción "deportiva" para el FC Barcelona por el 'caso Negreira' al haber ya prescrito para ese tipo de castigos, y que se personarán "como acusación particular" si finalmente hay una querella por parte de la Fiscalía, al tiempo que dejó claro que "estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español".

Por su parte, la RFEF ha abierto expediente al FC Barcelona y al Comité de Árbitros por el Caso Enríquez Negreira y ha acordado personarse en los posibles procedimientos judiciales que se deriven de la investigación de los pagos.

El Comité de Árbitros ha emitido un comunicado al respecto en el que "lamenta los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento" y recuerda que "ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses".