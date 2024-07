¿Qué son los Juegos Olímpicos para ti? 12 deportistas responden a 'El HuffPost'

Un simple "uffff" como respuesta puede decir mucho sin significar nada. La polisemia de esta onomatopeya recoge duda, ilusión, sueño...

Sentimientos y confesiones que se agolpan en la boca de una docena de olímpicos de la delegación española preguntados por El HuffPost sobre una cuestión tan sencilla a priori como compleja de analizar cuando cada cual hace una introspección: ¿Qué son los Juegos Olímpicos para ti?

Hay grandes estrellas, debutantes con un futuro asombroso, atletas paralímpicas, técnicos, veteranos... A todos se les dibuja una sonrisa al escuchar esas dos palabras. A algunos se les ve, presencialmente, a otros tantos se les intuye incluso desde la distancia telefónica. No son sonrisas acompañadas de risa en la mayoría de los casos, sino de puntos suspensivos reflexivos. Porque cada cual tiene su historia.

Támara Echegoyen (regatista), ante sus cuartos Juegos. Fue oro en Londres y diploma en Río y Tokio. Es la abanderada española en París 2024: "Pasión". "Los Juegos son muy sacrificados para todos, pero compartimos una cosa, esa pasión por competir, representar a tu país y siendo abanderada... imagínate".

Sara Andrés (atleta paralímpica), ante sus terceros Juegos. Fue diploma en Río 2016 y Tokio 2020: "Para mí los Juegos son ilusión, mucha ilusión y alegría".

Adrián Ben (atleta), ante sus segundos Juegos. Diploma en Tokio 2020: "He pasado por muchos sitios, mucha gente se ha quedado atrás y para mí es seguir con el sueño de mucha gente que ha creído en mí y que no ha tenido la oportunidad de estar ahora o que la vida les apartó del camino por diversas razones. Es seguir con su legado como, por ejemplo, en el caso de Mariano, mi antiguo entrenador, que ya no me pudo ver en los anteriores Juegos".

"Es empujar con la fuerza que me dieron, ver la luz que me enseñaron a ver y seguir el legado de los que no están. Ser olímpico es pensar en toda la gente que va a correr conmigo y que me ha apoyado".

Adriana Cerezo (taekwondista), ante sus segundos Juegos. Fue plata en Tokio 2020: "Son un premio a 15 años como profesional. Ha habido muchos momentos duros, mucho crecimiento personal y poder tener este premio al final de mi carrera es algo soñado, una gratificación a todo el trabajo físico y mental que he hecho durante tantos años".

Maialen Chourraut (piragüista): "Son dos palabras que traen buenos recuerdos y que aúnan una sensación de oportunidad, de cumplir un sueño y ejecutar el trabajo de muchos años. Vivir algo único para un deportista".

Saúl Craviotto (piragüista), ante sus quintos Juegos. Fue oro en Pekin, plata en Londres, oro y bronce en Río y plata en Tokio: "En cuanto se oye la palabra, el corazón empieza a latir fuerte. Ahora, que ya se ve cerca, me hace respirar profundo porque genera una tensión, el embudo que se va cerrando cuando se acerca la competición, que es para lo que vivimos los atletas de élite".

Águeda Marqués (atleta). Debuta en unos Juegos: "Significan llegar a mi máximo como atleta, mi sueño de siempre. Es algo que llevo soñando mucho tiempo y que siempre lo he deseado. Es conseguir mis objetivos, ser consciente de que puedo hacer lo que me proponga y que puedo llegar a donde quiera".

Paul McGrath (atleta). Debuta en unos Juegos: "Me vienen a la cabeza dos cosas: un sueño cumplido desde que empecé a hacer atletismo, porque verme el 1 de agosto en París es lo que más me llena, pero pienso también en el camino que estoy viviendo y en el agradecimiento, agradecimiento a toda la gente que ha estado y está a mi lado".

Joel Plata (gimnasta), ante sus segundos Juegos: "Es cumplir un sueño y volver a hacerlo lo hace más grande y bonito. Y, a más, tener a mis familia y a mi pareja ahí lo hace todavía más especial".

Teresa Portela (piragüista), ante sus séptimos Juegos. Fue plata en Tokio y diploma en Atenas, Pekín, Londres y Río: "Lo primero que siento es que soy afortunada. Cada vez que pienso en ellos lo hago porque he cumplido mi sueño. No todo el mundo tiene la suerte de vivirlos una sola vez, con que imagínate siete. Implica mucho esfuerzo, pero para nosotros es un sueño, nuestro sueño".

Sergio Scariolo (seleccionador de baloncesto), ante sus cuartos Juegos. Plata en Londres y bronce en Río: "Es un acontecimiento que va más allá del deporte. Tiene que ver con el sentirse ciudadano del mundo, quizás es la situación para un deportista más privilegiada y cómoda para sentirse parte del mundo porque estás rodeado de personas de todos los idiomas, razas, religiones y hasta con los colores del chándal te da una situación increíble de globalidad. Al margen de la competición esto es lo que hace especiales los Juegos Olímpicos".