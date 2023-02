La amenaza de Enríquez Negreira al Barcelona: seguir pagando las asesorías o tirar de la manta 

El Caso Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que cobró un sueldo millonario del Barcelona durante años a cambio de asesoramiento mientras ocupaba alto cargo en el organismo que regula el estamento arbitral, acaba de dar una vuelta de tuerca después de la publicación de un burofax en el que Negreira amenaza a Josep María Bartomeu con contar "sin miramientos todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club".

José María Enríquez Negreira, tal como explica el diario El Mundo, habría enviado el burofax al FC Barcelona en 2019, meses después de que la directiva de Bartomeu tomase la decisión de dejar de pagarle a la empresa DASNIL 95 SL por las asesorías millonarias de los árbitros.

En el burofax, el ex vicepresidente de los árbitros se declara decepcionado y sorprendido por la decisión del club azulgrana e insta a Josep Maria Bartomeu a alcanzar un acuerdo para seguir cobrando por la elaboración de los informes sobre colegiados de LaLiga. Según informa El País, el F.C. Barcelona habría pagado siete millones de euros desde el año 2001, con Joan Gaspart en la presidencia del club, hasta el año 2018.

"Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas", escribe Enríquez Negreira en el burofax enviado a Bartomeu. "Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él", apuntó el ex vicepresidente de los árbitros españoles en la misiva.

Las amenazas de Enríquez Negreira al FC Barcelona no se ceñirían únicamente al burofax enviado el 5 de febrero de 2019. Tal como avanza la Cadena SER, Josep María Bartomeu habría recibido también llamadas telefónicas del ex vicepresidente de los árbitros españoles con amenazas y todo tipo de chantajes.

Las llamadas amenazantes de Negreira se habrían producido en mayo de 2018, según cuenta Manu Carreño en El Larguero. Diez meses antes de dejar por escrito en el burofax sus intenciones de tirar de la manta y contar las irregularidades que supuestamente se habrían producido en el club durante su colaboración.

La Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a la empresa de Enríquez Negreira por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados entre 2016 y 2018. Así lo desveló la Cadena SER Catalunya este miércoles, dónde se informó de que la investigación se inició a raíz de una inspección fiscal a la consultora.

El exvicepresidente del CTA declaró ante la Agencia Tributaria, que los trabajos realizados eran "asesorías técnicas verbales". Además, en todo este entramado también juega un papel importante el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, quien también recibió supuestos pagos a cambio de informes sobre los árbitros que iban a dirigir al Barcelona.

Por el momento, la Fiscalía trata de esclarecer si los motivos de la contratación eran estrictamente para tener una cara conocida dentro del máximo estamento arbitral, como sostiene el propio Negreira o si, por el contrario, buscaban fines ilícitos como tratos de favor en los arbitrajes.