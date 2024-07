Coral Bistuer, un icono "incómodo": "En mis 9 meses en la Comunidad perdí 9 kilos entre broncas diarias por querer hacer cosas"

Compartir unas horas con Coral Bistuer (Madrid, 1964) es toda una experiencia. Un relato intenso, también extenso, sobre el deporte, la política y la vida misma firmado por una campeona olímpica, mundial y cinco veces europea de taekwondo que hace muchos años trascendió la dimensión del deporte para convertirse en una personalidad mediática.

Recibe a El HuffPost a las puertas del tatami donde sigue dando clases, en el Colegio Internacional SEK-El Castillo. Con su impoluto dojo, regala golpes y confesiones, siempre con el gesto de concentración de la deportista que es y siempre será. Vestida de calle, ya en la tranquilidad del restaurante Bocanegra, relaja el gesto, no así la intensidad de un relato que pasa por las batallas contra los prejuicios en su niñez, su gloria y decepción en Barcelona 1992 o sus más recientes 'combates' en los despachos de la Comunidad de Madrid.

No le cuesta mojarse y presume de "vivir cancelada" desde que apostara por el taekwondo, aguantando "de todo" pero con el sustento total de su familia, "la verdadera base de todo el deporte español, ni el CSD ni el COE ni las federaciones". Vivió en sus carnes la gloria del oro olímpico en Barcelona 92, matizada por ser deporte de exhibición. Nunca recibió los premios prometidos, "ni un trozo de la bandera olímpica que dieron al resto de deportistas", pero sí el cariño de una sociedad que no olvida aquellos años. Era, reconoce, la "prehistoria" de un deporte español que hoy avanza en una de sus grandes luchas, "que el deporte de sexo femenino esté al nivel del de sexo masculino".

Tiempo después dio el salto al despacho como directora general de Deportes en la Comunidad de Madrid. Una conversación Díaz Ayuso abrió un camino breve, de apenas nueve meses, en los que "perdí 9 kilos entre broncas diarias por querer hacer cosas ante gente que me exigía ponerme de perfil y no hacer nada". Con todo, no se cierra a una posible vuelta a un cargo así "si desaparecieran determinados perfiles tóxicos".

Campeona olímpica, mundial, europea cinco veces, rostro mediático, conferenciante, comentarista... En palabras de Coral Bistuer ¿quién es Coral Bistuer?

Yo creo que es una mujer muy inquieta, que le gusta cambiar las cosas que cree que no funcionan y que odia a que la gente se imponga por la fuerza. También una madre, una amiga, una maestra... y alguien muy incómodo para los que hacen las cosas mal. Es una persona que no se calla y que lleva cancelada desde los 16 años. Me dicen muchas veces si no me da miedo que me 'cancelen' y siempre respondo que yo hago taekwondo.

Con 16 años puse un deporte que no se sabía ni pronunciar en este país, taekwondo, un deporte "de hombres" que sólo practicaban hombres... así que sí, he estado cancelada toda mi vida. Eran los años 80 y que una mujer hiciera algo así era muy complicado; no sólo me atacaban a mí, sino a mi familia, por permitir que una niña hiciera un deporte de hombres. En mi primera intervención en TVE, con 17 años, ya digo aquello de 'no hay deportes de hombres ni de mujeres. Hay hombres y mujeres que hacen deporte'.

Toda mi vida me he dedicado a conseguir lo que casi hemos logrado hoy, que el deporte de sexo femenino esté al nivel del de sexo masculino en ayudas, reconocimiento... 120 años nos ha costado estar al 50%-50% en los Juegos. Y sí, Coral Bistuer yo creo que es parte de esa historia del deporte femenino que no fue fácil y seguirá sin serlo.

¿Cuáles son esos retos del deporte femenino?

Que todos los países apuesten por esa igualdad, un trabajo clave desde las instituciones. Otro, en el que vamos avanzando, la maternidad en la alta competición. Del logro que más orgullosa estoy en mi tiempo en la Comunidad es que las deportistas becadas si se quedan embarazadas se les respeta la beca ese año entero y al siguiente se guarda una para que ella decida si quiere volver al deporte o no. Son 3.000 euros, no es mucho, pero es un gesto de una institución que abre la puerta y que llevará a marcas a hacer lo mismo.

En mi época, casi la prehistoria, cuando llegaba la maternidad dejábamos de competir allá por los 30-32 y tocaba decidir o lo uno o lo otro. Ahora las mujeres han decidido que quieren ser madres y seguir competir. Y quien lo decide debe tener todas las ayudas posibles. Pienso en París. Es ilógico que en la Villa Olímpica en 2024 no haya una sala de lactancia. ¡Vamos a adaptarnos a los tiempos!

Qué merito el de esas deportistas. Cuando eres madre, tu mundo pasa a ser tu hijo, y para ser campeón olímpico yo necesito el 100% de mi egoísmo para lograrlo. Cómo pueden mezclar ese egoísmo del deportista con el amor incondicional de la madre. Es alucinante y hay que valorarlo.

¿Somos conscientes de todos esos sacrificios, esas renuncias a veces silenciosas?

Yo parto de la base de que no es un sacrificio. El deportista está donde quiere, libremente. Para mí el castigo era 'hoy no entrenas'. La sociedad piensa que sacrificamos, pero básicamente cambiamos lo que la gente suele hacer por lo que nos apetece a nosotros.

Lo que sí sacrificamos son cosas que la sociedad nos va a pedir. Ese día sin fiesta no es un sacrificio, pero el día que nos retiramos, ojo, porque hemos hecho cosas que para el resto no es lo normal. Retirados, empezamos de cero con 30 años, mientras la gente 'normal' se lleva preparando para esa vida años y años. Ahí es donde la sociedad nos exige, tras darle medallas y triunfos, estar preparado para una vida fuera del deporte. Y muchos no pueden hacerlo.

¿Fue tu caso?

No porque estudié Derecho, hablo varios idiomas... Tuve la suerte de tener unos padres... La base del deporte español es la familia, ni el CSD, ni el COE ni comunidades, la familia es el soporte del deporte nacional, porque las instituciones te ayudan cuando eres campeón, pero cómo se hace ese campeón.

Vuelvo a lo de antes. Te retiras y qué sabes hacer tras 30 años dando patadas. Pues te vas fuera de tu mundo sin nada, ni paro, porque no teníamos ni paro tras 15-20 años dándolo todo por tu país. Somos un Kleenex, se nos coge impolutos, se nos utiliza y ya arrugados y viejos se nos tira. Cuántos deportistas importantes están hoy en momentos difíciles... Reivindico una salida digna para el deportista. No podemos estar mendigando trabajos de porteros de discoteca, de machacas de conciertos...

Coral Bistuer, en plena exhibición de movimientos de taekwondo AURORA PASCUAL

Hablas, en cierta manera, de gestionar el talento. ¿No deberíamos saber aprovechar ese talento de un deportista curtido en experiencias únicas que otros no vamos a vivir nunca?

Llevo peleando mucho tiempo la preparación del deportista para el día después, porque muchos piensan en ello el día que se apaga el foco y eso no puede ser. Yo, por ejemplo, doy clases de defensa personal, y cuando explico detalles, sé qué van a sentir, conozca esa presión, ese miedo... Sé lo que siente el atleta que va a competir en los Juegos... En ese curso también preparamos el 'día después' con mi marido.

Lo que tenemos dentro es maravilloso para la empresa. Sabes caer, levantarte, tu mejor amiga es la 'señora constancia'... perfiles importantísimos para empresas, como pasa en EEUU, donde muchos son asesores de grandes corporaciones. Si te patrocina la marca X no basta con recibir el dinero y hacer un photocall; tienes que ir a esa empresa, conocerla, meterte ahí y mañana serás miembro de esa empresa que te conoce. Los deportistas retirados tenemos muchísimos que ofrecer en colegios, en empresas. Sé que muchos quieren patrocinar medallas, pero hay que mirar más allá.

Lo último que me prohíbe la consejera de Cultura, Turismo y Deporte Marta Rivera de la Cruz, fue ir a dar charlas a los colegios porque había sacado a un niño de un bullying

A nivel de mujer voy más allá. Como deportista retirada, experta, puedo ser la voz que denuncie algo que la propia deportista hoy no pueda... porque no puede, porque estaría 'muerta deportivamente' si alza la voz para según qué cosas. Yo en mi posición de experiencia sé cómo hacer, dónde alzar la voz. Necesitamos la figura del deportista con conocimiento y personalidad, implicado por el deportista y no por su puesto.

Incides en que eres "incómoda" y me da que alguien en la Comunidad lo ratificaría. Siendo así, ¿qué te lleva a aceptar la Dirección General de Deportes?

(Risas). Seguro, al menos dos personas lo firmarían. Siempre he pensado que las cosas se cambian desde dentro; yo he intentado cambiar cosas toda mi vida. En el deporte se puede algo, en los medios algo... pero de verdad, el cambio viene de dentro, de la política.

Me llama Isabel (Díaz Ayuso) y acepto entrar como independiente, como deportista, porque sé de deporte y lo que se debe cambiar, porque lo he sufrido en primera persona (horarios imposibles, instalaciones...) o en mi entorno (la experiencia de maternidad). Mi trabajo era, por ejemplo, poner en común grandes proyectos y grandes marcas en torno al deporte. Gana el proyecto, la empresa y gana la Comunidad, que somos todos. Por eso entré, para cambiar cosas, pero no quieren.

Nueve meses duraste. Si me permites la broma, ya que hablas de maternidad, un parto...

Y vaya parto. Nueve meses y nueve kilos que perdí, porque absolutamente todos los días me gritan y regañan por lo que hacía. Todo era 'no' o 'cómo se te ocurre hacer esto'. Lo último que me prohíbe la consejera de Cultura, Turismo y Deporte Marta Rivera de la Cruz, fue ir a dar charlas a los colegios porque había sacado a un niño de un bullying. Lo vio como una 'injerencia con Educación'. No era el qué, sino el quién... Hay muchos malos políticos que han terminado con excelentes deportistas, por eso los deportistas tenemos que estar en las instituciones y ellos deben mantenernos cuando queramos hacer cosas.

Por favor, déjennos dirigir el deporte, que es de lo que sabemos. Te lo reduzco, para que la gente lo entienda. Imagina que yo te digo que arregles los grifos de tu casa y tú me respondas 'no porque me van bien'. Pues yo insisto, 'los grifos, que arregles los grifos'. Eso es la política en el deporte hoy. No escuchan.

Coral Bistuer, en guardia durante la sesión fotográfica con 'El HuffPost' AURORA PASCUAL

¿Por qué nos cuesta tanto escuchar al al deportista?

No, por qué nos cuesta tanto escuchar, directamente. Empezando porque se empeñan en meternos con Cultura, que no hay relación. ¿Por qué no con Juventud? A la gente de la cultura no suele, y digo suele, gustarle el deporte... y al revés parecido. El deporte es bueno en todo, para todo, pero no para tener un ministerio ni una simple concejalía. Ponemos al frente del deporte a gente que no sabe lo que dura un partido de nada.

A mí, cuando presentaban proyectos me hacían sentir como que querían que me fuera. Y yo tenía claro que no me iba a ir de donde sabía que estaba haciendo las cosas bien, que me echasen. Y me echaron a los nueve meses.

¿Por qué le roban a los deportistas ese momento de entrar al estadio olímpico en París en nombre de la 'innovación'? Cada uno en un barco, sin mezclarse. Estas no son mis olimpiadas... Respeten a los deportistas

Tú llegas al equipo de Gobierno por una llamada de Díaz Ayuso, ¿cómo fue tu relación con ella en este tiempo?

Inexistente. Realmente a mí me llama Miguel Ángel (Rodríguez) tras una primera charla con Isabel. Él me dice que quiere que yo sea la imagen del deporte madrileño, por mi perfil de imagen, idiomas, trayectoria... Pero a alguien no le debió de gustar ese perfil... Pasa un tiempo y yo empecé a decirle a Isabel y a Miguel Ángel lo que me estaban haciendo, pero en ese momento, a Isabel le estaba pasando algo parecido, por así decirlo, en su partido.

Isabel no me atiende y nunca me recibe. Es más, fui juzgada y cesada y jamás me he podido defender ante ella. Yo lo he ido contando por fascículos, hoy más, pero ella lo sabe de oídas y eso es de las cosas que más me duelen, aunque lo que más, lo que más, es en manos de quién dejé el deporte madrileño.

¿Si hoy te sonara el teléfono con algo en firme, aceptarías? ¿Bajo qué condiciones?

Si me sonara el teléfono, a ver... Ya me ha sonado mucho, me han llamado de partidos de derechas y de izquierdas, pero a nivel cargo público volvería a trabajar con la condición de que cierta gente tóxica no estuviera. Con gente así se puede ir a trabajar, pero no avanzar. Por ejemplo, Alberto Tomé, que era viceconsejero en mi etapa y que hoy es precisamente director general de Deportes, no me pesa decir nombres.

Con tanta gente tóxica en el deporte madrileño hoy no se puede. Mi única condición sería esa, quitar dos o tres cosas personas horrorosas con peso y que no piensan en el deportista sino en ellos mismos.

Coral Bistuer posa con la antorcha olímpica de Barcelona 1992 junto a su foto con el oro en el podio AURORA PASCUAL

Tú dices que te retiraste cansada, pero no de entrenar sino de tener que ser ejemplo de virtud, una exigencia de ser 'modelo' constante. ¿Por qué hoy exigimos al deportista que 'se moje' en cuestiones que escapan a su control: guerras, política...?

Los deportistas tenemos que huir de ser tertulianos. A mí pregúntame de taekwondo y te cuento todo; de política internacional, pues no. ¿Por qué todos tenemos que opinar de todos todo el rato? Si quieres hacerlo, libertad; si no, también. Porque cuando uno habla de lo que no domina suele meter la pena.

Hay gente que le gusta opinar, pues que opine. Pero sabes que si opinas hoy polarizas y estamos pasando unos años donde esa palabra son la 'estrella'. Dejen de separarnos y enfrentarnos. Que los deportistas quieren hablar, que lo hagan; que hay temas en los que a veces no deberían porque se nota que no dominan... a veces el silencio es mucho más conveniente que una larga charla.

Hablamos a horas de que se inauguren los Juegos de París con una ceremonia histórica seguro pero no del gusto de todos. Sé que se te agolpan los recuerdos, pero tengo que preguntarte por lo que ha organizado Francia. ¿Qué te parece un evento como el de París, fuera del estadio olímpico?

Saber que vas a unos Juegos es la leche (risas). Hay muchos momentos inolvidables, pero el primero es en el que te dicen que vas o ves que estás confirmada. El segundo, el podio quienes lo puedan experimentar. Pero otro de los momentos imborrables es en la entrada del estadio olímpico con tu selección, todos los deportistas mezclados, representando el alma de un país. Pero también el de todo el mundo, te juntas con todos en una demostración de unidad, juego limpio, el tú conmigo y yo contigo.

Pues ese momento se lo han robado a los deportistas en nombre de la 'originalidad y la innovación'. ¿Vamos a celebrar la Navidad el 3 de enero por innovar? Hay cosas en las que no se debe innovar, ¿por qué le roban a los deportistas ese momento de entrar al estadio olímpico? Pues no, cada uno en un barco, sin mezclarse. Estas no son mis olimpiadas... Respeten a los deportistas, que vienen sufriendo ocho años de dificultades.

Luego, el pebetero en mitad de un parque, que tú me dirás, está París con la seguridad como para dejar el pebetero en mitad de un parque... ¿Qué puede salir mal? No hace falta mucha imaginación. No vamos a dar pistas, pero o eso o lo tienes con una seguridad extrema y entonces para qué lo tienes en mitad de un parque.

El break dance no es un deporte, es una expresión artística de danza callejera, su propio nombre lo dice [...] Me parece un insulto a los deportistas que se haya admitido esto dejando al kárate fuera

Pero voy más allá, camas de cartón... Ni antisexo ni antinada. Unas camas decentes luego se pueden donar a hospitales o a personas sin recursos, porque así todo lo que la sociedad invierte en los Juegos repercute en la sociedad. No, habitaciones sin aire y camas de cartón para no hacer gasto. En los Juegos de Invierno que no pongan calefacción y se traigan mantas, entonces. ¿La huella de carbono cero va a ser también en los hoteles de cinco estrellas? Espero, deseo y exijo que si para unos no hay aire acondicionado, para otros tampoco. Se nos olvida que gracias al deportista existe todo lo demás y es el menos cuidado. Entre eso y los nuevos deportes...

Eso a ti te toca de cerca, que sufriste lo de ser olímpica pero en deporte de exhibición. ¿Qué te dio y qué te quitó ser deporte de exhibición y no oficial en el programa?

Significa tener las mismas obligaciones que los demás pero menos derechos. Tengo dos medallas, bronce en Seúl y oro en Barcelona, pero no cuentan. Los premios tampoco se repartieron igual, excepto La Caixa que sí nos trató igual. Marcas de coche, de leche... no nos dieron lo prometido. Las insignias olímpicas no las tenemos y hubo algo en lo que ya la monté.

La bandera que nos cubrió a todos en el estadio la compró luego un periódico deportivo catalán, que la troceó e hizo entrega de un trozo enmarcado a cada deportista. Nos reúnen a todos y cuando terminaron los marcos quedábamos los de hockey patines y taekwondo, los de exhibición. Al preguntar me dijeron que nos lo mandarían en un sobre. Nunca llegaron porque dije que así no. Me levanté y nos fuimos.

Ayer esos deportes eran de exhibición y no contaban oficialmente. Ahora hay una ampliación cuando menos controvertida de los deportes olímpicos. Se te nota molesta...

Bueno, bueno... Es increíble y lo siento, pero por mucho que me lo expliquen no lo puedo entender, que quiten el kárate para meter un baile. El break dance no es un deporte, es una expresión artística de danza callejera, su propio nombre lo dice. ¿Os imagináis a los griegos coronando a alguien de break dance?, ¿va a valer lo mismo esa medalla que en atletismo, boxeo, natación...? Me parece un insulto a los deportistas que se haya admitido esto dejando al kárate fuera.

Volvemos a lo que llevamos hablando todo el rato, dejen en paz al deporte. Creen que por meter break dance los chavales van a ver más baloncesto, ya... ¿Podremos competir nosotros en las competiciones de baile? El break dance tiene un mérito increíble, maravilloso, pero es un dance. Pues eso.