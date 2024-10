El bonito mensaje con el que Roger Federer despide a Rafa Nadal

No por esperado deja de ser triste. Este jueves llegó el día que nadie quería que llegara en el mundo del deporte. Rafa Nadal, el que es uno de los mejores deportistas de la historia a nivel mundial, ha anunciado este jueves su retirada definitiva del tenis tras haber ganado todo durante su trayectoria.

El mallorquín lo ha hecho en sus redes sociales con un bonito y emotivo vídeo que es habitual en el rey absoluto de la tierra batida. Este ha ido acompañado de un mensaje de gratitud en distintos idiomas.

"Me retiro del tenis profesional. La verdad es que han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imagina", ha afirmado.

Aunque es un adiós, al ganador de 22 Grand Slams, solo superado por el serbio Novak Djokovic, aún le queda un último baile. Y lo va a hacer delante de su gente, en la final de la Copa Davis que se disputará en el malagueño pabellón José María Martín Carpena.

Las despedidas y las bonitas palabras dedicadas a Rafa Nadal no han cesado desde que ha hecho oficial el anuncio, pero si se esperaba alguna en concreto eran las de sus dos máximos rivales: Roger Federer y Novak Djokovic.

"¡Menuda carrera, Rafa! Siempre esperé que este día no llegara nunca. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. Ha sido un honor absoluto", le ha dedicado el helvético.