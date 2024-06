El Espanyol regresa a Primera División tras remontar en casa ante el Oviedo (2-0) 

El Espanyol está de vuelta. Alrededor de las 20:30 de este domingo, el conjunto blanquiazul ha confirmado su ascenso a la máxima categoría del fútbol español para la próxima temporada solo un año después de descender a Segunda División.

El partido, que tuvo de todo desde el minuto uno, contó con un protagonista por encima del resto, como fue el capitán perico Javi Puado, quien consiguió un fugaz doblete al final del primer período que catapultó de forma definitiva a su equipo a la victoria.

Los dos tantos, que se produjeron en apenas un minuto, supusieron un durísimo varapalo para el Oviedo, que hasta entonces repelía con cierta suficiencia las llegadas espanyolistas, mientras que los minutos corrían a su favor dado el 1-0 que cosecharon los asturianos en casa.

Pero tras ese minuto mágico todo cambio y el Espanyol logró darle la vuelta a la eliminatoria, obligando así al Oviedo a tener que ir al ataque para buscar el tanto que volviera a igualar todo. Pero ese tanto no llegó. Ni con la entrada del mago Santi Cazorla, ni con la de Borja Bastón en ataque, los ovetenses pudieron lograr el tanto que les devolviera la vida y la esperanza de jugar el próximo año en Primera División.

Aunque no se puede decir que no lo intentaran, ya que gozaron de algunas ocasiones muy claras en el tramo final del encuentro con todo el equipo volcado en ataque. Pero no pudo ser, y el Oviedo volverá a jugar en la categoría de plata de nuestro fútbol un año más, y ya van 10.

Por el contrario, el Espanyol cumple con su 'cita histórica' y es que, las cinco ocasiones en las que el cuadro catalán descendió a Segunda, consiguió subir al año siguiente. Y esta vez, no iba a ser menos. Así, el Espanyol completa la lista de tres equipos que estarán el próximo año en Primera División, junto a Valladolid y Leganés.