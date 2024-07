El waterpolo masculino, a saldar su deuda en París: "Nos hemos ganado el poder decir que queremos el oro"

Todo hacía presagiar que el 8 de agosto del 2021 la selección española de waterpolo se iba a clasificar para su primera final olímpica desde Atlanta 1996, donde logró el único oro que se ha conseguido en unos Juegos. Tenía a Serbia, la actual campeona olímpica, contra las cuerdas en el último cuarto, pero entonces llegó el apagón.

A pesar de llegar a ir ganando por 4.-7, España entró en un bloqueo total hasta el punto de que los serbios le dieron la vuelta con un gol de Filipovic a falta de 25 segundos para poner el 10-9 definitivo. A la postre, el país balcánico revalidó el oro y España acabó perdiendo con Hungría el bronce.

Tras este duro golpe, los cimientos de la selección no se han tambaleado lo más mínimo y el combinado que entrena David Martín se ha levantado a lo grande. En estos tres años de olimpiada España ha ganado un oro y dos bronces en los Mundiales y un oro y un bronce en el Europeo. Cinco campeonatos y cinco medallas, la más icónica la del último europeo de este pasado mes de enero, ya que se consiguió con un histórico gol de Álvaro Granados de espaldas y en el último segundo.

Precisamente, tanto Granados, una de las estrellas de la selección, como el eterno capitán, Felipe Perrone, aseguran a El HuffPost durante la presentación del equipo de natación española que van a por la medalla de oro en París. "Es el objetivo claro y nos hemos ganado el poder soñar con ello y poder decir que queremos el oro", afirma el primero, mientras que el hispanobrasileño, que va a disputar sus quintos Juegos, es igual de tajante: "Entrenamos por ello y vamos con todo".

Perrone retrocede hasta ese partido contra Serbia en Tokio y lo pone de ejemplo como las ganas de revancha que tiene España y la motivación que aquel duro supuso para todos: "Nos quedamos con la estampa de que encajamos ese último gol y ahora queremos ser los que lo metamos".

Felipe Perrone y Álvaro Granados, abrazándose en la piscina. Getty Images

"Yo por ejemplo tengo más ambición que nunca porque dejas de pensar en lo que podría pasar y disfrutas de los entrenos y de las ganas de ganar este oro", añade, comentando que no le quedan muchas opciones de subirse a lo más alto de un podio olímpico.

Ambos también coinciden que los Juegos Olímpicos le deben una medalla a una generación que ha hecho que España siempre pelee por los metales: "Este torneo tiene una deuda con España".

Tres años de espera para vivir este momento

Los Juegos Olímpicos de París van a ser los quintos en la trayectoria de un eterno Felipe Perrone. Aunque a sus 38 años esté en el tramo final de su carrera deportiva, sigue disfrutando de estas citas como un niño pequeño.

Ahora mismo está en la situación perfecta para saber combinar esa ilusión manteniendo la tranquilidad, algo que le da la veteranía: "Creo que nunca he disfrutado tanto, el haberlo vivido varias veces te da esa tranquilidad para no estar tan nervioso y disfrutar del recorrido".

Fue esa tensión por la cita la que le jugó una mala pasada a Granados en Tokio ya que, tal y como ha confesado en varias entrevistas, se autopresionó más de la cuenta.

"En estos Juegos creo que es otro tipo de tensión. Siempre la va a haber en una competición tan importante como esta, los deportistas nos autoimponemos muchas veces esa presión, pero creo que he aprendido a gestionarla de una manera que me ayude y que no me cohíba... o eso espero", indica el goleador español de 25 años, que desde que debutara con 17 en 2016 no ha dejado de crecer.

Felipe Perrone, levantando el trofeo de campeón de Europa. Getty Images

Perrone, como veterano, se ríe al ser preguntado si ejerce ese papal de 'padre' del vestuario a la hora de aconsejar y guiar a los más jóvenes, pero rápidamente confiesa que sí. "Les pido que disfruten, estén calmados y tranquilos porque así seguro que las cosas salen bien", cuenta.

Ambos comentan que solo están tachando horas para que llegue el debut contra Australia, este domingo a las 10.30 horas. "El cansancio claro que tira, pero son muchas las ganas y ahora hay más que nada un poco de ansiedad con tocar el agua, pero sabemos que toca disfrutar porque han sido tres años esperando este momento", sentencian.

La unión hace la fuerza

Si hay un deporte ligado al éxito desde hace más de una década en España ese es el waterpolo. Aunque la selección femenina sea la que verano tras verano se ha ido subiendo a los podios de los distintos torneos en los que participaba, la masculina también es sinónimo de competitividad y de estar ahí.

Uno de los secretos, apunta Granados, es el buen ambiente que se respira. En parte está sustentado en una generación de veteranos que buscan dar continuidad al ciclo y en unos jóvenes que llegan con ganas de aprender y de ganar junto a los jugadores que hasta hace poco veían por la televisión.

"Es un grupo muy divertido y humano. Yo llevo jugando fuera dos años y cada vez que tengo la oportunidad de jugar con España y de juntarme con ellos es una ilusión porque es todo muy fácil. Te lo pasas muy bien y al final es trabajar con tus amigos haciendo lo que más te gusta", asegura el catalán, que no duda en decir que esta es "nuestra marca y nuestra esencia".

Además y para fomentar ese buenrollismo y esa pureza en el ambiente, cuenta, hacen charlas grupales de la mano de un coach grupal: "Todos podemos decir nuestras preocupaciones y nos dan esa oportunidad de hablar y de comunicarnos entre nosotros de una forma más honesta".