España solventa el trámite previo a los octavos con una gris victoria ante Albania

Como el buen alumno que cierra el curso sin suspensos, España se presentó en Dusseldorf con los deberes hechos. Su sobresaliente llegó el jueves. Este lunes, con el pase a octavos asegurado como primeros del 'Grupo de la muerte', la selección española ha ganado 0-1 a Albania en un partido sin demasiada historia. Ni sanciones, ni lesiones, ni gol en contra para cerrar una primera fase inmaculada.

Se hablaba mucho en la previa de 'sensaciones', de rotaciones y Luis de la Fuente no perdió ocasión para darle la vuelta al equipo, empezando por otorgar la capitanía al eterno Jesús Navas en el torneo de su despedida. Diez cambios de una tacada, que no pudieron ser once por las molestias de Nacho.

La segunda unidad a escena con el doble reto de acumular minutos e intentar sumar méritos, una oportunidad que la gran mayoría no aprovechó. De hecho, en apenas 20 minutos lució más el talento de Lamine Yamal; apenas un entremés de lo que se le espera a partir del domingo. Sí lo hizo David Raya, meta suplente que se reivindicó en tres acciones de las que, seguro, saldrán grandes fotografías.

Otra España, no sólo por nombres

Esa 'revolución' inicial se evidenció de partida, pero por una simple cuestión de calidad, el balón no tardó en caer sobre el área albanesa. Esta vez, el equipo balcánico no pudo jugar la carta de la 'sorpresa' que tan buen resultado le dio ante Italia y Croacia y se vio pronto desbordada por el juego combinativo español y su sobria seriedad atrás.

Dos remates de Merino y Joselu en las primeras internadas por ambas bandas sirvieron de aviso a la jugada de tiralíneas que supuso el 0-1. La articularon dos pesos pesados del equipo, Laporte y Olmo, para dejar en ventaja a Ferrán, que no falló al cruzarla ante Strakosha.

Un gran gol... y un mazazo al partido. Porque si prometía pocos nervios, el tempranero gol despejó los que pudieran quedar. Durante un buen puñado de minutos el juego decayó hasta mínimos, hasta que España subió un punto en intensidad ya en el último tramo del primer tiempo.

Abriendo el campo por las bandas, con Navas y Grimaldo como protagonistas, llegaron nuevas ocasiones. Olmo, Joselu y Ferrán, destacado de cara al gol y en la combinación en el área, coquetearon con el 0-2. No llegó, como tampoco un empate que Albañia soñó en el disparo de Asllani. Pero David Raya empezaba a reivindicar su figura con una bonita estirada.

Lo mejor, ni tarjetas ni lesiones

El reparto de minutos estaba hablado, pero De la Fuente arriesgó cambiando a Laporte por Le Normand al descanso, con el central de la Real Sociedad a una tarjeta de perderse los octavos. La relativa calma del partido y el buen hacer de Vivian en el otro puesto de central animaron al seleccionador, que tardó en volver a mover el banquillo.

En un guion parecido al del primer tiempo, el juego combinativo español tendía a llevar el balón hacia los extremos, buscando las internadas y los centros, con más intención que acierto. La sensación era de control, una sensación peligrosa con un marcador tan estrecho como el 0-1 que persistía superada la hora de juego.

Lamine Yamal se va de Mitaj en el duelo ante Albania Dean Mouhtaropoulos vía Getty Images

En un despiste de la zaga, quizás el único de relieve, Albania tuvo el empate en un rápido saque y remate de Broja dentro del área, pero de nuevo apareció Raya. Y como antes, con una estética intervención. Más allá de la irrelevancia del encuentro, era evidente que España necesitaba un estímulo.

Tras la entrada de Fermín, muy voluntarioso en su debut en la Euro, De la Fuente llamó a filas a dos de los titularísimos. Morata y Yamal al rescate de un equipo adormecido. Su sola aparición revitalizó algo al combinado hoy amarillo. Otra vez, el juego se desarrolló en el último tercio del campo albanés. Varias internadas rápidas, con Yamal y Morata abriendo espacios entre la defensa. Pero el gol no llegaba.

Tampoco parecía inquietar. Ni siquiera lo hicieron los últimos arreones a la desesperada de Albania, intentando un gol que tampoco le hubiera significado el pase, ocurriera lo que ocurriera en el Croacia-Italia Por tercera vez, David Raya voló. Y se acabó, justo antes de que un postrer gol italiano certificara la clasificación transalpina y prácticamente condenara a la selección de Modric.

El domingo será otra historia. A medio gas no vale, toque quien toque.