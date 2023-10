El Balón de Oro corona a Aitana Bonmatí sin discusión y a Leo Messi por octava vez

Era ella o nadie... y pasadas las 22:00 se confirmó. Aitana Bonmatí se ha alzado con el Balón de Oro femenino en reconocimiento a una temporada memorable tanto con el Barcelona como con la selección femenina. Y si con la jugadora de Sant Pere de Ribes s cumplió el guion... la gran gala de France Football hizo lo propio con Leo Messi. El Teatro del Chatelet de París ha sido el escenario en el que el astro argentino ha recibido su octavo Balón de Oro. Aún más histórico y aún más lejos del resto de mortales.

El gran momento del fútbol español llegaba con el reconocimiento evidente a Bonmatí. Premio al Barça y a España que da continuidad al doblete de Alexia Putellas (2021 y 2022), como ha reconocido la propia centrocampista catalana.

Campeona de la Champions League y la Liga F y especialmente del Mundial en el que recibió el trofeo a mejor jugadora, Bonmatí partía como única candidata. "Ha sido un año excepcional a nivel deportivo", ha comenzado afirmando con evidente emoción y alternando varios idiomas, para mandar un mensaje muy aplaudido acto seguido: "Tenemos que ser más que deportistas, seguid luchando para tener un mundo en paz e igualitario".

La jugadora del Barça ha dado las gracias a su equipo y su staff antes de apuntar que "España tiene un talento único". "Dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa; somos un país que vive el fútbol muchísimo y trabajamos cada día por ser mejores". En el podio también figura su compañera de club y selección, Salma Paralluelo, en tercera posición.

La noche guardaba un último momento emotivo... tanto como esperado. Leo Messi, aupado por el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar, lograba su octavo galardón, una cifra que abre una brecha ya insalvable con los cinco de Cristiano Ronaldo. Pese a un mal año con el PSG, su liderazgo y su 'MVP' mundialista decantaron la balanza.

"Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haberlo conseguido todo... Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia y eso lo hizo fácil. Pero también he tenido mucha derrota dura, sobre todo con Argentina, pero nunca bajé los brazos y seguí peleando por conseguir el Mundial que era lo que me faltaba". "Hoy estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento", ha rematado, sin olvidarse de un omnipresente Maradona en el discurso de todo futbolista argentino.

El resto de premiados

La gala, que se ha hecho larga como parece venir siendo tradición, comenzó cumpliendo el guion previsto en el primer premio. El inglés Jude Bellingham se alzó con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista menor de 21 años. El ex del Borussia Dortmund encuentra reconocimiento a su notable temporada 2022/2023 y apunta alto en próximas citas tras un excelente arranque con el Real Madrid.

El nombre del Real Madrid volvió a sonar instantes después con el Trofeo Socrates a Vinicius Jr. El delantero brasileño se ha llevado un reconocimiento a la labor social a través del fútbol. En su discurso, ha asegurado que "es aburrido hablar siempre sobre racismo, pero estoy preparado para ello". "Espero que todos los jugadores ayuden", ha apuntado un futbolista acostumbrado a sufrir ataques racistas en los campos de juego.

A nivel colectivo, el club femenino ha sido, como no cabía duda, el F.C. Barcelona, como vigente campeón de Liga, Supercopa y especialmente Champions League, además de ser puntal de la selección española campeona del mundo. Joan Laporta, presidente culé, ha compartido el trofeo con "todos" los que han ayudado y "han estado al lado" del Barça femenino. Idéntica sorpresa (ninguna) en versión masculina: el Manchester City vuelve a llevarse el premio, aunque esta vez como campeón de Champions League por primera vez, además de la Premier, la FA Cup...

El guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez se queda con el Trofeo Yashin, exclusivamente por su papel en la conquista del Mundial por la selección albiceleste. El 'Dibu', guardameta del Aston Villa inglés, resultó clave con una parada a segundos de acabar la prórroga y aún más en la tanda de penaltis de la final ante Francia. De hecho, eso aún escuece y en el teatro parisimo se han oído algunos silbidos en el momento de la concesión y justo antes de que fuera a hablar el arquero argentino.

De 'portería a portería', el Trofeo Gerd Muller al mejor delantero de la campaña no ha roto el guion de la previsibilidad, con el reconocimiento al noruego Erling Haaland, ariete estrella del Manchester City. Bota de Oro, máximo goleador de la Champions y la Premier, Haaland optaba (aunque remotamente) incluso al premio mayor.