Hugo González: "Replicar el estilo de trabajo que hay en EEUU podría traducirse en un incremento del nivel deportivo aquí"

Su nombre no deja de sonar; su teléfono, tampoco. Una "buena señal" en palabras de su entorno que refleja las expectativas puestas sobre Hugo González de Oliveira (Palma, 1999). Él es el actual pilar de la natación española y mira a París 2024 con una mezcla de ambición y método, el que le pemite "no distraerme", como confiesa a El HuffPost.

Hasta California, donde reside, entrena y se forma, le llegan los ecos mediáticos, especialmente tras su rutilante éxito en el Mundial de Doha, donde se proclamó campeón del mundo de los 200 metros espalda y subcampeón de los 100 m. espalda. Un hito en la natación española tras años de sequía gracias a este madrileño de adopción que dio el salto a EEUU en 2017 atraído por un "ambiente muy competitivo", un concepto de "equipo" y un "reto constante" deportivo y vital. Rumbo que cada vez más deportistas españoles van tomando en diferentes disciplinas.

A sus 25 años, este espaldista acumula la experiencia de un veterano y una cifra incalculable de kilómetros de ida y vuelta. Acostumbrado al éxito desde la adolescencia —fue triple campeón mundial junior en Indianápolis 2017— también sabe lo que es superar adversidades. Porque en su historial se concatenan éxitos europeos y mundiales con algunas heridas silenciosas que le han obligado a hacerse a sí mismo. Sin depender de un psicólogo, se apoya en lo que llama "un enfoque más personalizado", que, como apunta, "hasta ahora ha sido efectivo para mí".

Semifinalista en Río 2016 y diploma olímpico en Tokio 2020 al ser 6º en los 100 m. espalda, Hugo González partirá en sus terceros Juegos con un programa triple (100 y 200 m. espalda y 200 metros estilos), aún por definir por la organización. No esconde que su meta es "una medalla", aunque ni siquiera esa foto soñada le desvía de una filosofía donde impera, únicamente, "lo que yo puedo controlar".

El comienzo es obligado estando a dos meses exactos para el arranque de los Juegos. ¿Cómo te sientes y qué metas te marcas tú personalmente?

Estos dos meses son cruciales para afinar detalles y asegurarse de llegar en la mejor forma posible. Mi objetivo principal es dar lo mejor de mí en cada competición. Claro que una medalla sería increíble, pero mi prioridad es ejecutar mis carreras con precisión y alcanzar mi máximo potencial.

Tu nombre ya sonaba como esperanza en Tokio, pero se ha disparado tras tu Mundial en Doha y apareces como máximo favorito a una o más medallas. ¿Eres consciente de ello, te gusta o intentas escapar de todo el ruido mediático?

Soy consciente de las expectativas y el ruido mediático, intento gestionarlo para que no me afecte. Me gusta saber que la gente confía en mí y me apoya, pero ahora mismo mi enfoque está en el entrenamiento. Mantenerme concentrado en mis objetivos y en lo que puedo controlar es crucial para no distraerme.

Hablas del entrenamiento como foco único para no desviarte por el camino. Más allá del entrenamiento propio en la piscina, ¿cómo gestionas la parte psicológica que conlleva esa presión externa e interna?

Sin trabajar con un psicólogo deportivo, dependo mucho de mi propio enfoque mental y de las estrategias que he desarrollado a lo largo de mi carrera deportiva.

Cuento con el apoyo de personas cercanas, como amigos, familia y pareja; juegan un papel fundamental en mi bienestar emocional y en mi capacidad para enfrentarme a los desafíos. Es un enfoque más personalizado, pero hasta ahora ha sido efectivo para mí.

¿Esa mentalización tan personal cómo la manejas en el agua? ¿De qué forma consigues situarte, tanto a nivel de referencias con tus rivales como de tu propia estrategia?

En el agua, todo se vuelve muy instintivo. Tengo referencias visuales y sensoriales que me ayudan a medir mi ritmo y posición respecto a los rivales. La mayoría del tiempo estoy enfocado en mi técnica y en seguir el plan de carrera. Hay momentos para ajustar la estrategia, pero la concentración y capacidad de maniobra son la clave.

Para quien no te conozca, eres nacido en Palma, criado en Madrid y desde hace años estás afincado en EEUU donde vives y entrenas. Un camino que progresivamente van tomando más deportistas españoles. ¿A qué responde esa decisión de desarrollar la carrera deportiva en el extranjero?

Decidí mudarme a Estados Unidos porque contactamos con entrenadores que me ofrecieron esa opción, apostando por mí en un ambiente muy competitivo, que lo convertía en un reto constante, con la posibilidad de dominar otra lengua y estudiar en una universidad.

Como deportista es fundamental sentirse apoyado por tu círculo de entrenamientos (compañeros y staff técnico), circunstancia que, por aquel entonces, la convirtieron en la mejor opción. Si progresivamente más deportistas siguen tomando el mismo camino, entiendo será por circunstancias parecidas.

En otras entrevistas mencionas tu posible retorno a Madrid y que te gustaría traer 'algo' de lo que tienes en EEUU. ¿En qué se traduce ese 'algo' que aquí no tenemos?

La cultura de mi equipo de California se basa en el trabajo en equipo, clave en los resultados de múltiples campeones nacionales, mundiales y olímpicos. Poder replicar el estilo en el que los deportistas trabajan aquí podría traducirse en un incremento del nivel deportivo y una motivación extra por entrenar.