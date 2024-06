Don Omar anuncia que padece cáncer

El cantante puertorriqueño Don Omar, de 46 años, conocido como el Rey del reguetón y unos de los precursores del género a nivel internacional ha anunciado que tiene cáncer. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen de su mano con la pulsera del hospital Orlando Health en Florida.

"Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer", ha escrito en el post, que acumula cerca de 86.000 me gusta en dos horas, y en el que no ha detallado ni en qué fase del tratamiento se encuentra ni de qué tipo de cáncer se trata.

El cantante ha recibido numerosos comentarios y muestras de apoyo de sus seguidores y de otros artistas como Juan Magán o Willy William que le han deseado lo mejor y fuerza en su recuperación.

Por el momento, el autor de temas como Dale Don dale o Pobre diabla no ha hablado sobre sus próximas fechas y si siguen en pie tras el diagnóstico, ya que había anunciado una gira con más de 16 conciertos por EEUU tras 10 años.

"Esta oportunidad de llevar 25 años de música alrededor del mundo es súper emocionante y nos va a exigir dos horas de música completa para poder ir en este viaje por el tiempo, desde la primera canción que el mundo conoció e hizo un éxito en mi carrera —como Dale don dale, que es el tema que no puedo dejar de hacer en ninguna presentación. Ni yo me aburro, ni el público tampoco, que eso es importante también—", dijo el pasado mes de enero cuando anunció las fechas.

En 2017, Don Omar anunció que se retiraba de los escenarios tras 15 años en la industria musical, despidiéndose con una serie de conciertos en su Puerto Rico natal. Sin embargo, en 2021 volvió a la música con una gira con Daddy Yankee.