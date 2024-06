Preguntan a Unai Simón por las palabras de Mbappé sobre la ultraderecha y su respuesta monta un lío

Unai Simón, portero de la selección española de fútbol, está dando mucho de qué hablar por su respuesta cuando le han preguntado por las palabras del francés Mbappé, que se posicionó en contra de la ultraderecha.

Cuestionado sobre si en España serían posible unas declaraciones así, Simón ha afirmado: "Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión, pero al final es un tema político".

"Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no", ha seguido.

"No sé si deberíamos hacer estas cosas. Porque yo aquí, presente ante vosotros, soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento, aquí con vosotros, es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades", ha reiterado.

Mbappé se refirió a las elecciones legislativas francesas previstas para fin de mes e hizo un llamamiento a la juventud a participar en el proceso. Además se posicionó contra los "extremos".

"No quiero representar a un país que no se corresponde con nuestros valores", dejó caer antes de posicionarse "contra los extremos, contra las ideas que dividen".

"Espero estar orgulloso de llevar esta camiseta el 7 de julio", añadió. "Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Por eso quiero dirigirme a todo el pueblo francés y en especial a la generación más joven. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia", argumentó.

Para Mbappé "los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país". "Por eso pido a todos los jóvenes que participen, voten y tomen conciencia de la importancia de la situación", llamó.

"Espero que mi voz llegue a la mayor gente posible. Necesitamos identificarnos con este país, identificarnos con nuestros valores, que son los valores de tolerancia, de diversidad, de respeto. Confío en los franceses. Cada opción cuenta. Espero que tomemos la decisión correcta y que estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio", afirmó.