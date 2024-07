"Intocables", "de ensueño", "España y olé": la prensa internacional se rinde a La Roja

La Selección española de fútbol ha vuelto a demostrar su superioridad al batir a Inglaterra en una emocionante final de la Eurocopa 2024. Hubo nervios por el empate, riesgo de prórroga y, al fin, un gol de Mikel Oyarzabal que vale un título que sitúa a La Roja como el combinado con más títulos del continente.

Pundonor, empuje, energia joven, entusiasmo y buen juego que no sólo ven los aficionados de nuestro país, sino la prensa internacional, que en estas horas se ha rendido a los de Luis de la Fuente, con elogios que, sobre todo, constatan la justicia del resultado de anoche. Lo asume hasta los medios británicos, a los que ha tocado contar la derrota de sus leones.

Posiblemente la portada más potente que han conquistado los españoles ha sido la del diario deportivo más prestigioso de Europa, L'Equipe, que titula directamente: "Intocables". Esa fue la idea principal en la crónica de urgencia. Luego, en la imprenta, han optado por: "Los nuevos reyes de España".

"España se lleva la Euro 2024 batiendo a Inglaterra y logra una cuarta corona histórica", destaca el citado medio. Los elogios individuales, en este caso, van hacia Nico Williams, Lamine Yamal y Dani Olmo, del que recuerdan que aunque no haya podido marcar "habrá vuelto a disfrutar" salvando al equipo sacando un cabezazo sobre la línea de gol.

El alemán Bild titula: "Fiesta española en la final" y se refiere a Nico Williams y Lamine Yamal como "los súper delanteros". Directamente, usa fotos de un todo con dos balones clavados en los cuernos, por si acaso lo de fiesta no era ya suficientemente típico. Curioso: la foto principal se la dan al rey Felipe y su hija Sofía portando la copa. El rotativo alemán recuerda el récord de Eurocopas de la absoluta, que deshace el empate a tres títulos que tenía precisamente con los germanos, y destaca de Inglaterra que "la patria del fútbol es una vez más un valle de lágrimas".

Otra referencia de la prensa deportiva del viejo continentem el italiano Gazzetta dello Sport, titula: "España, en el techo de Europa". Y describe: "Después de un primer tiempo disputado, Rodri se queda en los vestuarios por un problema muscular y cuando esperas un bajón psicológico de La Roja llega el gol que da la vuelta a la tortilla, con Nico Williams asistido por Yamal, 39 años entre los dos".

De la reacción de España al gol de Inglaterra, el medio italiano recoge que "España no se deprime, ataca y en el minuto 86 con Oyarzábal encuentra la ocasión que hace que la Eurocopa merezca la pena". "Merecido, con siete victorias en siete partidos y una racha decididamente más convincente que la inglesa", confirma.

En el diario belga Le Soir dicen que España jugó "de ensueño" y su victoria "constata no sólo el buen momento de forma de los españoles, sino que tienen selección para un largo futuro". Hasta ponen la vista en el Mundial de dentro de dos años. "Sin estrellas consagradas, La Roja logró el torneo perfecto", sentencia.

En Estados Unidos, The New York Times también destaca la victoria de España en portada con "el gol tardío del héroe improbable Oyarzabal". Su titular es muy elogioso: "Un nuevo príncipe lidera a España mientras vuelve a gobernar el fútbol europeo". Y ese príncipe se llama Yamal. "Una victoria por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024 amplió el sufrimiento de Inglaterra, pero coronó a una estrella generacional en el delantero adolescente español Lamine Yamal", dice.

En Argentina, el Olé titula: "España campeona y récord: le ganó muy bien a Inglaterra y levantó su cuarta Eurocopa" y en Brasil, Globo Esporte destaca: "'¡Tetracampeona! España bate a Inglaterra y se queda el título de la Euro". Y se centran en Rodri: "Es hora de que un español gane el Balón de Oro", defienden.

La fiesta va por barrios, claro, así que en Inglaterra los medios lamentan otra oportunidad perdida para imponerse en una Euro, acumulando hasta 58 años sin haber logrado un gran título de naciones. "Otro oh tan cerca", titula el Daily Mail que apunta a que millones de fans esperaban la primera victoria desde el Mundial de 1966. Pese a ell, destaca el mensaje de Carlos III a sus jugadores, de que pueden "tener la cabeza alta" por lo hecho. En la crónica, terminan asumiendo con un "España y olé" la superioridad de La Roja.

The Guardian, por su parte, titula: "España estrella los sueños ingleses con una victoria tardía 2-1 en la final". El medio destaca la "espléndida actuación en Berlín" de las dos escuadras y la "dureza" del "estupendo" gol de Mikel Oyarzabal, de la que "ya los leones no pudieron reponerse". The Times, en la misma línea, titula: "Un gol tardío de España rompe los corazones de Inglaterra". "No hay dudas: Inglaterra no ha jugado lo suficientemente bien como para llevarse el torneo. España sí", escribe.