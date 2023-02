Piqué explota en medio de la gran polémica de la Kings League: “Os habéis portado como unos malcriados”

Llegó el After Kings, y con él, el día después de la gran polémica de la Kings League, en la que el propietario de la competición, Gerard Piqué, ordenó repetir dos minutos del partido inaugural de la séptima jornada que enfrentó al Rayo de Barcelona y a Aniquiladores.

El exfutbolista comprobó que no se estaban cumpliendo las normas acordadas en el 1 vs 1 y quitó validez a dos minutos en los que Fran Fernández, de Aniquiladores, había logrado marcar dos goles. El problema vino porque el balón no se paró al salir por la línea de fondo, tal y como marcaba el reglamento.

La decisión de repetir esos dos minutos de juego ha provocado múltiples reacciones contrarias a la liga ante las que Gerard Piqué ha explotado: “Habéis decidido poner una marcha más, pues la vamos a poner todos. Os habéis portado como unos malcriados. Hemos sido muy flexibles con todo, normas, horarios… pero ahora vamos a ser totalmente estrictos”.

Además, el exjugador del FC Barcelona ha destacado que “nosotros queríamos ir de buenas, pero hay gente que se ha excedido bastante. Ha habido bastantes amenazas, empezando por Ibai, y terminando por Spursito”.

“El próximo que amenace, se va de la competición”

Tras esas palabras, Piqué se ha puesto serio: “Si os queréis ir, coged la puerta”. Y ha alertado de que “el próximo que amenace, se va de la competición”.

El propietario de la Kings League, igualmente, ha señalado que todo iba muy bien en la competición, y es normal que todo no fuera un camino de rosas y que el torneo se torciera por algo, “pero habéis aprovechado ese momento para empezar a tirar mierda, a los árbitros, a los casters, a la liga, y eso no lo voy a permitir”

No obstante, Gerard Piqué ha reconocido que “desde la liga nos equivocamos al no bien explicar el uno contra uno” aunque ha resaltado “no me arrepiento de haber repetido los dos minutos”.

En ese sentido, el exfutbolista ha advertido de que “esta no es una liga normal. Y tenéis la suerte o la mala suerte de tener un presidente que puede hacer lo que le plazca, como si quiero repetir el partido entero

Piqué justifica su decisión

Piqué ha argumentado que decidió repetir los dos minutos de juego porque “estábamos jugando a una cosa que era totalmente distinta a lo que habíamos pactado. Cuando la pelota sale fuera, se debe parar el juego. Y no se estaba haciendo”.

Y ha avisado de que “cuando el árbitro no entienda bien una norma, vamos a actuar. Y me da igual qué equipo sea el beneficiado. Vamos a actuar siempre con lo que sea mejor para la liga”.

En cuanto a si la carta del 1 vs 1 se va a mantener en la Kings League, el propietario del torneo ha detallado que se va a explicar la norma de manera precisa y “si vemos que este fin de semana, con las normas bien claras, no se cumple el 1 vs 1, se va a retirar la carta”.