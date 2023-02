Mourinho aparece en la Kings League y suelta una frase histórica delante de Casillas

Cuando parece que la Kings League no puede sorprender más, Gerard Piqué se encarga de que no sea así. En la noche del sábado se ha producido el mejor Chup Chup de lo que va de temporada.

Además de la noticia de que Iker Casillas volverá a vestirse de corto para el partido de la jornada 7 que le enfrentará al equipo de Ibai, se han producido la aparición más estelar de lo que va de competición: la de José Mourinho.

Tras el anuncio de Iker, Gerard Piqué le ha preguntado a Ibai si iba a utilizar la Carta Presidente para disparar su penalti al ex del Madrid y ante la negativa del presidente de Porcinos, Piqué ha sacado toda la artillería que tenía guardada.

"Como sabía que me ibas a decir que no, si me das una hora te convenzo para que cambies de opinión", han sido las palabras de un Piqué que ya sabaía lo que iba a ocurrir.

Después de "dos días trabajando sin parar", el ex del Barça tenía un As bajo la manga: vídeos de hasta 11 campeones del mundo de 2010 convenciendo al streamer de p dor qué y cómo debería tirar el penalti.

"Tienes el penalti fácil

Vicente del Bosque entrando en directo, además de Pepe Reina, De Gea, Arbeloa, Puyol, Fábregas, Busquets, Iniesta, David Villa y Fernando Llorente quedaba el plato fuerte: José Mourinho.

Tras generar una gran expectación acerca de quién sería la última cara conocida que intentaría persuadir a Ibai para que disparara el penalti, apareció José Mourinho con un mensaje que ya es historia: "Si estuvo tanto tiempo en el banquillo (Iker Casillas), es porque es muy malo. Tienes el penalti fácil", afirmó con rotundidad el entrenador luso.

Estas palabras provocaron una reacción indescriptible en los presentes, con un Casillas que repitió hasta en tres ocasiones "me ha matado" tirándose al suelo. Este momento, alrededor de las 00:00 de la noche se convirtió, sin duda, en el "momento del año" en lo que va de temporada en la Kings League.