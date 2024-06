La AEMET publica un comunicado urgente con la mala noticia del fin de semana

El primer impulso del verano ha sido visto y no visto. Una DANA potente está haciéndose notar por numerosas zonas de España en las últimas horas, dejando imágenes impactantes de tormentas, trombas de agua y problemas de circulación.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su predicción en un comunicado donde detallan que la DANA recién formada alcanzará a la Península Ibérica "el resto de la semana".

Por ello, se esperan chubascos acompañados de tormenta y granizo en amplias zonas de le geografía peninsular. En algunos puntos diversos estos fenómenos pueden llegar a ser "localmente fuertes o muy fuertes", a excepción del extremo sureste donde serán menos probables e intensos.

No obstante, matiza la AEMET, "estas situaciones conllevan una alta incertidumbre, por lo que no se puede precisar con exactitud", algo que viene sucediendo desde que se conoció la formación de la presente DANA, que no tenía una ubicación precisa.

Entre el jueves y el viernes se esperan movimientos de la DANA, que podría moverse del suroeste al noreste, dejando más tormentas y lluvias.

Para el el sábado 29 la DANA terminará de cruzar la Península y se espera que salga por el extremo nordeste. Prosigue su previsión AEMET señalando que si bien la incertidumbre para el sábado es mayor, "lo más probable es que se den chubascos con tormentas en toda la mitad norte", mientras que la mitad sur tendería a estabilizarse.

A final del día se prevé que entre una vaguada atlántica por el noroeste, lo que alargará la inestabilidad en toda la zona norte al domingo y posiblemente también al lunes.

En cuanto a las temperaturas, irán descendiendo de forma notable en toda la Península hasta el sábado salvo en el extremo sureste. "El descenso se producirá según se vaya desplazando la DANA, por lo que en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste peninsular las temperaturas seguirán siendo elevadas hasta el viernes", remata la AEMET.