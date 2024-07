La historia tras la simbólica foto de Nadal y Alcaraz: "Sabía que se iba a producir"

Rafa Nadal mirando hacia abajo, apretando el puño y soltando su clásico grito de rabia. A su derecha, Carlos Alcaraz, en un gesto casi idéntico. La leyenda y el heredero del tenis español y mundial. Pasado, presente y futuro. Todo en una sola imagen.

El autor de esta preciosa y simbólica instantánea que ha dado la vuelta al mundo es el fotoperiodista deportivo José Luis Pérez (@jperezfotografo). "Porno", escribió en su cuenta de X junto a esa imagen, que lleva más de medio millón de visualizaciones y que ha sido difundida por miles de personas. En Instagram, donde también la compartió, ha superado el medio millón de me gusta.

Su repercusión ha sido tan grande que le han contactado desde países de todo el mundo: Australia, Alemania, Japón, Colombia, etc. "Ha viajado mucho y estoy muy feliz por ello. Se ha utilizado y eso lo que uno busca, esa repercusión y que tu nombre suene no solo a nivel de redes sociales y en España, si no que trascienda a los medios y a nivel internacional", reconoce este albaceteño de 46 años mientras se desplaza por las pistas de Roland Garros tras trabajar en el partido de Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Peréz ni mucho menos se esperaba una magnitud semejante, aunque tardó escasos minutos en darse cuenta de que esa imagen no iba a ser una más de todas las que ha hecho en sus 15 años de carrera profesional en el mundo del deporte. "Esto ha sido una locura, se ha desmadrado por completo", cuenta.

"Uno siempre sueña con hacer una foto en los Juegos que le guste a la gente y sea recordada, así que es una suerte porque por todo lo que dice la gente puede que esta sí lo sea. Estoy bastante orgulloso, buscamos que nuestras fotos cuenten cosas y sean bonitas, pero que también pasen a la historia", añade el autor de la foto, que se ríe al comentar que pasó una primera noche de muchos nervios con tanto mensaje y notificación. "Siempre quiero responder a todos, pero es que directamente fue imposible", sentencia.

La viral imagen tomada por José Luis Pérez de Nadal y Alcaraz jugando juntos. José Luis Pérez

Además, se lamenta al apuntar que ni Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz ni nadie del entorno de ambos se ha puesto en contacto con él. Sí que la subió a sus perfiles de X e Instagram la cuenta oficial de la Rafa Nadal Accademy. "Es una pena porque me habría hecho ilusión. Me encanta el deporte y estas cosas son ilusionantes, aunque pasan los días y no creo que lo vayan a hacer", se resigna.

Pérez, que trabaja como autónomo y que cubre todo tipo de disciplinas, también ha tenido que lidiar con aquellos que han usado la foto sin mencionarle y sin darle los derechos de autor, aunque es consciente que esta gente también ha ayudado a que se viralizara.

"Estamos acostumbrados a que esto pase por desgracia. La gente se cree que aunque pongas una foto en una red social pierde los derechos y no es así, la foto es del autor y si la pongo en las redes sigue siendo mía. Ha pasado mucho pero eso también ha contribuido a su viralización, yo he vendido bien la foto y el resto pues bueno, en las redes hay de todo y hay que saber convivir con ello", sentencia, indicando que es la primera vez que le escriben para darle las gracias por todo lo que transmite.

José Luis Pérez, en estos Juegos Olímpicos de París. José Luis Pérez

Una foto mucho más que buscada

Cuando Pérez se enteró que Rafa Nadal iba a disputar el doble masculino de los Juegos Olímpicos con Carlos Alcaraz empezó a pensar en qué foto quería conseguir. Sabía que toda España y todo el mundo del deporte iba a estar pendiente del que es sin lugar a dudas uno de los atractivos de los Juegos.

Lo que no se podía imaginar era que en el primer partido le iba a salir la foto soñada: "Llevaba mucho tiempo queriendo hacerla, desde que dijeron que iba a ser la principal pareja de dobles española quería una foto así. Un grito de 'vamos' conjunto, una imagen de alegría o alguna cosa que representaran la potencia que tienen y transmite. La estuve buscando todo el partido porque sabía que se iba a producir. Por ejemplo, cuando subían a la red los dos me centraba en esos detalles, que era lo que buscaba".

A pesar del "fotón" que ha hecho, tal y como se lo han hecho saber miles de personas, es humilde cuando le dicen que es la foto de los Juegos. Pérez comenta que solo se llevan tres días y que va a haber "muchas mejores que esta". "Estamos en un mundo de consumismo y esta se ha consumido estos días, habrá gente que la recuerde más y otros menos, pero no creo que vaya a ser la foto de los Juegos", reconoce.

Con esta imagen Pérez ha podido saldar la deuda que tenía con el olimpismo tras la cita de Tokio en 2021, a la que tras cubrir todo el ciclo y tener todos los trámites listos no pudo asistir al contraer el coronavirus días antes de volar a la capital nipona.

"Mis primeros Juegos fueron en Río y en Tokio cogí el covid a escasas horas de irme. Fue un palo muy duro el no poder hacer las fotos que quería ni retratar esos Juegos de la pandemia. Lo pasé mal, me tuve que alejar de todo y por eso digo lo de los dos Juegos y medio, porque estuve ayudando desde casa, pero no pude contribuir haciendo lo que más me gusta que es hacer fotos", recuerda.

Así, este fotógrafo manchego ha saldado una deuda y promete seguir buscando las mejores imágenes en la que es, para él sin lugar a dudas, la mayor cita del mundo del deporte.