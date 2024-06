La vida tras una medalla olímpica: "Ni la sociedad ni el deportista estamos preparados para lo que viene"

Un viaje por la nostalgia con una mirada de futuro. Carolina Pascual, Gemma Mengual, Mercedes Coghen y Coral Bistuer, cuatro grandes del deporte y el olimpismo español de las últimas décadas, para transitar el camino entre Barcelona 1992 y París 2024.

La charla, organizada por Artículo 14 y moderada por Belén Zurita, llegaba a un mes exacto del comienzo de la cita francesa. 30 días de "ilusión, miedos a una lesión, nervios, risa nerviosa... Lo que hoy sienten los deportistas es lo que sentíamos nosotras, un cóctel de sensaciones", empezaba rememorando Coghen, capitana de la selección de hockey hierba que se alzó con un sorprendente oro en Barcelona.

Tanto ella como Pascual y Bistuer conocieron las mieles del podio olímpico en los Juegos de casa, una cita que cambió "nuestro deporte y nuestras vidas", como señalaban Carolina Pascual, plata en gimnasia rítmica, y Coral Bistuer, oro en taekwondo, en aquellos tiempos un deporte de exhibición. A todas ellas las vio triunfar una jovencísima Gemma, que a sus 14 años vivió Barcelona como voluntaria. Fue entonces "cuando terminé de enamorarme de la natación sincronizada, viendo a todas aquellas fenómenas".

Entre vivencias felices y no tan felices, la conversación viró pronto hacia un momento complejo, el 'día después' de la gloria. En palabras de la subcampeona de gimnasia, "ni la sociedad ni el deportista estamos preparados para lo que viene después". Carolina Pascual pasó de ser una semidesconocida a "verme rodeada por cuatro guardaespaldas hasta la sala de doping en cuanto gané la medalla". De golpe me sentí importante. Y al llegar a mi pueblo la gente me quería tocar, los niños se me echaban encima...", recordaba entre risas.

Unas memorias no muy diferentes a las de Mercedes Coghen. La capitana de aquel grupo que sorprendió al mundo al alzarse con el oro no olvida una "transición durísima". "En seis años pasamos de niñas de colegio a campeonas olímpicas", aupadas por el impulso de becas e inversión de cara a los Juegos 'en casa'.

Aunque no había tantas ayudas entonces, la sociedad estaba haciendo un verdadero esfuerzo con sus impuestos para preparar Barcelona 92 como se preparó. Y yo me sentía en deuda con ellos Coral Bistuer, sobre Barcelona 92

A la vuelta del torneo, Coghen también vivió su momento de 'estrella mediática', llegando a hablar de que "siempre digo en broma que tuvimos como un año de ‘fiestas y banquetes'. Pero es que recuerdo ir al mercado el primer día y los carniceros me regalaban hasta filetes. Todo el mundo quería tocarte, hablarte...".

Una sensación temporal, porque "enseguida volvimos a una vida normal". No obstante, esa fama no se limitó a ser icono en las calles y los mercados. Como explicó la que fuera consejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid para 2016, "esa medalla sí me abrió puertas hacia la gestión deportiva. Yo he estudiado fuera del deporte, pero lo que soy y he logrado viene principalmente por mi oro".

"No es sólo que tú consigas tu sueño, es que consigues el de mucha gente", apuntaba Coral Bistuer. Pese a que su taekwondo participaba del programa olímpico como 'deporte de exhibición', la célebre deportista y comunicadora vivió en su piel el boom de Barcelona, hasta el punto de afirmar que "venía de ganar Europeo, Mundial, pero a mí me cambian la vida los Juegos".

De aquellos tiempos, Bistuer se queda con cómo "la gente me paraba por la calle y me decía cosas como 'no me puedes fallar'. Y ciertamente yo lo sentía un poco así". Preguntada por aquello, la que fuera directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid por un breve periodo aseguró que "aunque no había tantas ayudas entonces, la sociedad estaba haciendo un verdadero esfuerzo con sus impuestos para preparar Barcelona 92 como se preparó. Y yo me sentía en deuda con ellos".

Creo que el deporte se está perdiendo una gran oportunidad con Madrid Mercedes Coghen, oro olímpico en hockey y responsable de la candidatura Madrid 2016

Con una generación de distancia por medio, la nadadora de sincronizada Gemma Mengual también se sumó al recuerdo olímpico. De su cuádruple historia, la catalana pudo vivir doblemente la gloria del podio en Pekín 2008, tanto en dúo como en equipos, con dos platas.

Medallas que, reconocía, "fueron importantes para nosotras, pero también para el deporte español, porque nosotros veníamos de la nada y conseguimos poner nuestro deporte en el mapa mundial".

Las cuatro, que han encontrado continuidad olímpica en sus sucesoras, confían en que España se moverá "cerca de los registros de medallas de Barcelona", aquellos 22 metales que siguen marcano el techo del deporte español. Una ambición que todas enlazaron con otro sueño aún lejano, volver a celebrar unos Juegos Olímpicos en España.

"Yo qué voy a decir", apuntaba con una sonrisa la que fuera 'voz principal' de la candidatura madrileña. "Creo que el deporte se está perdiendo una gran oportunidad", añadía la propia Mercedes Coghen, apoyada por sus compañeras de mesa. "Sinceramente, el olimpismo le debe una a Madrid", remataba Coral Bistuer, con un deseo que a día de hoy se antoja muy lejano.