Luis Rubiales, acorralado: todas las vías para destituirlo por besar a Jenni Hermoso

Luis Rubiales está en el ojo del huracán desde que el domingo, después de que España ganase el Mundial de Fútbol femenino, besase en la boca a Jenni Hermoso y saliesen a al luz las imágenes de televisión en las que se le ve tocándose los genitales a modo de celebración, en el palco de autoridades, a escasos metros de la reina Letizia y la infanta Sofía.

Dos gestos que amenazan con finiquitar su mandato en la RFEF y que, desde la noche en la que el fútbol femenino español tocase el cielo en Australia, han provocado un aluvión de críticas que van desde los aficionados hasta políticos de cualquier color. El último, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que invitaba al Rubiales a dar más pasos después de pedir unas disculpas que "no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas".

El cerco a Luis Rubiales se estrechaba aún más este martes, después de que Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE) y Sumar -Yolanda Díaz le dedicaba un tuit demoledor-, presentasen ante el CSD dos denuncias contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Según El País, tanto los abogados del Consejo Superior de Deportes como la abogacía del Estado estudian llevar las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) exigió que se aplique el protocolo establecido en la Ley del Deporte con el presidente de la RFEF, tras lo que califica de "lamentable episodio" en el beso en la boca a Jennifer Hermoso y el comportamiento con "otras compañeras de la Selección Española en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial y la posterior celebración".

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, subrayó este miércoles en El Larguero de la Cadena SER que "no se ha producido jamás el cese de un presidente federativo por parte del CSD, jamás. Ni siquiera cuando el señor Villar tuvo el caso que tuvo, que fue un procedimiento judicial con detenciones, etc., se produjo el cese por parte del CSD. Se instruyó un procedimiento que llevó a su inhabilitación y que llevó a uno de los vicepresidentes a ocupar su cargo", indicó Francos.

Sin embargo, el presidente de la CSD aseguraba poco después en la misma entrevista que si la RFEF no actúa en el caso Rubiales, lo hará la institución que preside: "Sí. Yo a la Federación esta tarde le he comunicado formalmente a la persona pertinente la necesidad de urgencia y, que si no lo hacen con urgencia actuará el CSD. Cuando digo urgencia es urgencia, no me hagas decir si es el viernes o el lunes. En los próximos días espero leer la resolución y que, a partir de ahí, comenzar a caminar", explicaba.

Reunión extraordinaria de la RFEF el viernes

Luis Rubiales, según la Agencia EFE, no valora abandonar su cargo y ha decidido alejarse del ruido con su retiro unos días a Motril en compañía de su familia. Aunque tendrá que volver a Madrid el viernes para hacer frente a la Asamblea General Extraordinaria convocada "con carácter de urgencia" por la RFEF a última hora del martes.

La institución que preside Rubiales, además, indicaba que había abierto diligencias internas para analizar el comportamiento de su presidente en la final del Mundial. "En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la selección española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables", explicaban en una nota de prensa remitida anoche.

Todo apunta a que la reunión del viernes servirá para que Rubiales reciba el apoyo de las federaciones territoriales de fútbol, que en una reunión de urgencia trasladaban a su presidente su apoyo en los momentos duros que atraviesa.

El protocolo de la RFEF es claro con el comportamiento de Rubiales Lo que dice el protocolo de actuación de la Federación frente a la violencia sexual.

Los escenarios a los que se enfrenta Rubiales

En este contexto y si las denuncias que han presentado Miguel Galán y Sumar ante el CSD se trasladan al Tribunal Administrativo del Deporte, Luis Rubiales se enfrenta a dos escenarios:

La suspensión provisional si el CSD considera que los hechos pueden ser graves. En este caso Víctor Francos, podría convocar a la comisión directiva del organismo y someter a votación que Rubiales continúe ejerciendo sus funciones mientras el TAD lleva a cabo la investigación y el proceso legal. La otra opción es esperar a que se resuelva el caso sin tomar medidas de suspensión provisional previas. Esto implicaría que el presidente de la RFEF podría seguir en su cargo hasta que se tome una decisión final sobre la denuncia.

En cuanto a las posibles consecuencias legales, en caso de que el TAD determine que ha vulnerado la Ley del Deporte en su artículo 104, que trata sobre actos "notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo y los abusos de autoridad", Rubiales puede resultar inhabilitado de 2 a 15 años según el artículo 108 de la misma ley.

A lo largo de su mandato, Luis Rubiales nunca se había enfrentado a una amenaza tan seria contra su posición. Ni el contrato relacionado con la Supercopa de España, que trasladó el campeonato a Arabia Saudí y que se habrían traducido en significtivas comisiones para Gerard Piqué, ni las acusaciones de espionaje a David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), pudieron apartar del cargo a Rubiales.