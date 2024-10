Ni el Bernabéu ni el Camp Nou: este es el estadio español más fotografiado en Instagram 

El estadio de Mestalla, hogar del Valencia CF, se ha coronado como el estadio de fútbol más fotografiado en España en Instagram, con más de 124.040 publicaciones etiquetadas. Según un estudio realizado por Tonybet, Mestalla se coloca en la cima del ranking, superando a otros icónicos estadios como San Mamés (106.540 publicaciones) y el Santiago Bernabéu (84.744 hashtags). Sorprendentemente, el Camp Nou, uno de los estadios más reconocidos a nivel mundial, queda en un modesto cuarto lugar con 38.584 publicaciones, seguido por el Estadi Olímpic de Terrassa con 17.672.

El atractivo de Mestalla no se limita únicamente al fútbol. En los últimos años, el estadio valenciano ha acogido una serie de eventos multitudinarios que han contribuido a su creciente popularidad en las redes sociales. Entre ellos destacan “The Champions Burger”, un festival gastronómico, o la impresionante “Nochevieja en el Coliseo Mestalla” organizada por Grupo Memorable. Además, ha sido el escenario de experiencias inmersivas como “Candlelight” y los talleres de arte “Paint in the Dark” organizados por Fever, que han dado un giro cultural al mítico estadio.

Estos eventos no solo refuerzan la imagen de Mestalla como un referente futbolístico, sino que lo consolidan como un epicentro de actividades diversas y creativas. El Valencia CF continúa trabajando en mejorar y diversificar la oferta del estadio, con el objetivo de seguir ofreciendo una experiencia más completa y emocionante a sus aficionados.