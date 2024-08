Paloma del Río hace la pregunta del millón como respuesta a los comentarios sobre Paula Leitón

La waterpolista Paula Leitón y la experiodista deportiva de TVE Paloma del Río han vuelto a mandar un importante mensaje contra la gordofobia que ha sufrido la deportista catalana después de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París.

Una foto de la celebración de las jugadoras fue el objeto de vergonzosos comentarios en redes sociales por parte de usuarios que se metían con la boya por el volumen de su cuerpo.

En Mañaneros, de TVE, tanto la deportista como la excomunicadora han analizado todo lo que está pasando y han defendido la diversidad de cuerpos que se puede ver como reflejo de la sociedad en los Juegos Olímpicos.

"Lo que hay es mucho odio, muchas ganas de llamar la atención y muchas faltas de respeto a las deportistas. Atacar desde el anonimato de una red por su estado físico no está bien", ha comenzado diciendo Del Río.

La periodista, además, ha hecho una pregunta clave en voz alta a las personas que han criticado a Leitón: "A esta persona que está detrás del tuit le gustaría que se lo dijeran a su hija, hermana o madre. Me parece que no y el mismo respeto que quieres para tu familia hay que tenerlo para otras personas como el de una mujer que ha sido campeona olímpica".

Del Río también ha recordado que en la posición de boya de waterpolo se necesita un físico potente y grande para ser dominadora, como es Leitón.

Por su parte, la waterpolista ha incidido en centrarse en los mensajes positivos que le han llegado desde su familia, sus amigas y desde todo el mundo del waterpolo. "Mucha gente me ha mandado ese mensaje de fuerza por el sueño que he cumplido que es ganar un oro olímpico", ha contado.

Leitón, que ha confesado que en su vida ya había recibido comentarios de este estilo, ha señalado que ha decidido responder a sus críticos por el hecho de que ella está segura de su cuerpo y se quiere tal y como es, igual que la quiere su entorno, pero a otras personas estos mensajes sí que le pueden afectar.

"Quiero a mi cuerpo muchísimo y las personas que están a mi lado también lo quieren, pero creo que es necesario para estas personas que igual no se ven capaces de hacerlo. Es muy importante quererse a una misma y hay que saber la diversidad de cuerpos que hay en este planeta, quererse a una misma y respetarse porque es una bendición que nos han dado", ha sentenciado.

Además, ha insistido en que los Juegos "es el mejor espacio donde se pueden ver todos los cuerpo" y ha puesto de ejemplo al de una corredora de los 100 metros o una portera o jugadora de waterpolo. "Cada uno es diferente y ver esos magníficos cuerpos y todos acaban dando una medalla de oro", ha reflexionando, recordando que invierte muchas horas en prepararse para estos eventos.

Ahí ha vuelto a hablar Del Río, que ha apuntado que estos mensajes van a seguir apareciendo porque "hay gente que publica estos tuits para que se viralicen y sacar un rendimiento económico".

"No deberíamos ninguno acostumbrarnos a criticas tan malvadas como estas, te pueden criticar por no haber hecho bien tu trabajo en tu profesión, pero con educación y no menospreciándote", ha finalizado.